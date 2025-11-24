Phim 'Gia đình trái dấu': Góc nhìn hài hước về đời sống gia đình thời 'tinh gọn'

“Gia đình trái dấu” là bộ phim mới nhất do Trung tâm Phim truyền hình (VFC), Đài truyền hình Việt Nam sản xuất, sẽ lên sóng VTV3 sau khi bộ phim “Gió ngang khoảng trời xanh” kết thúc.

Đây là là câu chuyện đầy tính thời sự về những vấn đề nảy sinh trong đời sống gia đình công chức sau sáp nhập, tinh gọn bộ máy.

Chia sẻ trong buổi ra mắt phim chiều 24/11 tại Hà Nội, đạo diễn Vũ Trường Khoa cho hay đời sống gia đình, cụ thể là gia đình công chức sẽ được kể dưới góc nhìn nhẹ nhàng, hài hước nhằm bớt đi những áp lực nặng nề. Bởi thực tế, trong cuộc sống luôn có những biến cố nhưng cách chúng ta ứng phó với những cố đó khác nhau sẽ tạo ra chất lượng cuộc sống khác nhau. Đây cũng là thông điệp mà ê kíp làm phim muốn chuyển tải qua “Gia đình trái dấu.”

Phim mở đầu bằng biến cố lớn của ông Phi, Trưởng phòng cấp huyện phải nghỉ hưu sớm trong bối cảnh tinh giản biên chế. Từ vị trí trụ cột kinh tế và tinh thần của gia đình, ông đối diện khủng hoảng: Mất thu nhập, mất vai trò và sự hoang mang về tương lai, trong khi bản thân vẫn khao khát tiếp tục làm việc.

Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải, Nghệ sỹ Ưu tú Kiều Anh và bé Cherry An Nhiên trong buổi ra mắt phim. (Ảnh: Thúy Ngọc)

Từ cú sốc nghề nghiệp ấy, những vấn đề tồn tại bấy lâu trong gia đình bắt đầu trỗi dậy: Sự phụ thuộc tiền bạc từ bố và em trai ở quê, xung đột giữa ông Phi và Đức - người con trai cá tính trái ngược bố, và khoảng cách âm thầm trong tình cảm giữa ông Phi và bà Ánh - người vợ làm biên đạo múa luôn yêu thương chồng nhưng lại có những nỗi lo không thể chia sẻ.

Bộ phim mở ra hành trình mỗi thành viên học cách đối diện khủng hoảng và tìm lại hơi ấm gia đình khi "trụ cột" không còn vững vàng như trước.

Đảm nhận vai ông Phi, người đàn ông điềm đạm, nguyên tắc nhưng đôi khi thiếu nhạy bén, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải cho biết anh hoàn toàn bị thuyết phục bởi kịch bản.

"Đọc kịch bản tôi không thể dừng lại được. Có những phân đoạn xúc động đến mức tôi không cần diễn. Tình cảm gia đình luôn là điều giúp con người vượt qua những lúc khó khăn. Qua bàn tay đạo diễn Vũ Trường Khoa, từng cảnh quay đều thú vị. Tôi tin khán giả sẽ thấy chính mình trong những tình huống của phim," nghệ sỹ chia sẻ.

Câu chuyện của gia đình ông Phi chính là hành trình thấu hiểu và chia sẻ giữa những người thân thương, ruột thịt, những người mà ta tưởng rằng đã hiểu hết mọi thứ về nhau nhưng thực ra, đôi khi lại có những khoảng cách không thể nhìn thấy.

Ông Phi học cách chấp nhận hành trình riêng của các con, từ đó cũng cả gia đình hóa giải những bất hòa. Điều quý giá nhất mà ông nhận lại sau sóng gió không chỉ là sự hồi phục, mà còn là khả năng học hỏi, sẻ chia và kết nối lại sợi dây tình cảm giữa các thế hệ trong gia đình.

Phim phát sóng lúc 20h trên kênh VTV3 từ thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 1/12./.

