Ra mắt bộ sách đầu tiên tập hợp các truyện cổ tích hiện đại Việt Nam

Lần đầu tiên, truyện cổ tích hiện đại Việt Nam được tập hợp một cách hệ thống, toàn diện. Đây không chỉ là món quà dành cho thiếu nhi, mà còn là tư liệu cho giới nghiên cứu, giáo viên và phụ huynh.

Ngày 13/10, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu bộ 3 tập “Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam” do Tiến sỹ Lê Nhật Ký tuyển chọn và giới thiệu. Đây là lần đầu tiên có một công trình thu thập một cách có hệ thống các truyện cổ tích tiêu biểu, trải dài gần một thế kỷ sáng tác (từ thập niên 1940 đến nay).

Bộ sách gồm hơn 60 truyện, đến từ những tên tuổi lớn của văn học Việt Nam như: Khái Hưng, Ngọc Giao, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Phạm Hổ, Thy Hạc, Vị Hồ, Niêm Lộc, Ngô Quân Miện, Đoàn Minh Tuấn, Xuân Quỳnh, Trần Hoài Dương, Nguyễn Trí Công, Trần Đức Tiến, Nguyên Hương, Lê Thị Kim Sơn…

Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam là những câu chuyện mới được sáng tác bằng tinh thần, cấu trúc và phép màu của truyện cổ tích dân gian, nhưng phản ánh đời sống, tâm hồn, giá trị nhân văn của con người hiện đại.

Bắt đầu từ đầu thế kỷ XX, thể loại này được mở đường bởi các cây bút lãng mạn và hiện thực như Khái Hưng, Ngọc Giao, Thâm Tâm. Từ sau năm 1945, nhiều nhà văn tiếp tục gìn giữ và làm mới thể loại này, tiêu biểu là Phạm Hổ, Ngô Quân Miện, Nguyễn Huy Tưởng, Trần Hoài Dương, và gần đây là Nguyên Hương, Trần Đức Tiến cùng nhiều cây bút trẻ.

Trong dòng chảy văn học thiếu nhi Việt Nam, truyện cổ tích hiện đại giữ vai trò như chiếc cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Truyện cổ tích hiện đại vẫn gìn giữ tinh thần cổ tích dân gian – với những phép màu, nhân vật thiện lương, kết thúc nhân quả – đồng thời mở ra góc nhìn nhân văn, bình đẳng, sáng tạo của con người thời nay.

Những truyện cổ tích Việt Nam hiện đại này là người bạn thân thiết của tuổi thơ, góp phần hình thành nhân cách, phát triển ngôn ngữ, khả năng tưởng tượng và năng lực cảm thụ cái đẹp của trẻ em. Đây cũng là nguồn ngữ liệu quý cho giáo dục trong nhà trường: Dạy học kể chuyện sáng tạo, giáo dục giới tính, bình đẳng giới, lòng nhân ái và thái độ sống tích cực.

"Lâu nay, truyện cổ tích hiện đại Việt Nam thường được giới thiệu tản mạn, trong các tuyển tập văn xuôi thiếu nhi nói chung hoặc riêng một tác giả cụ thể. Với tuyển tập này, bạn đọc lần đầu tiên được tiếp cận đối tượng một cách hệ thống, bao quát đầy đủ diễn biến và thành tựu thể loại cùng đóng góp của từng tác giả đối với văn học thiếu nhi nước nhà," tác giả Lê Nhật Ký chia sẻ./.

Tiến sỹ Lê Nhật Ký hiện đang giảng dạy tại Trường Đại học Quy Nhơn; là hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, đã nhiều lần được nhận Giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Sách đã xuất bản: "Văn học cho thiếu nhi" (viết chung với Tiến sỹ Châu Minh Hùng, 2003), "Hệ thống thể loại trong văn học thiếu nhi" (viết chung với Tiến sỹChâu Minh Hùng, 2009), "Trần Hoài Dương, con người và tác phẩm" (2015), "Truyện đồng thoại trong văn học Việt Nam hiện đại" (2016), "Từ bước chân Dế Mèn" (2024)...

