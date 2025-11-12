Sách mới tổng kết 65 năm vun đắp tình hữu nghị thủy chung Việt Nam-Cuba

Ngày 12/11, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam ra mắt cuốn sách “65 năm vun đắp tình hữu nghị thủy chung, mẫu mực Việt Nam-Cuba.”

Trải qua 65 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960-2/12/2025), mối quan hệ gắn bó thủy chung, mẫu mực giữa Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng, luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, vượt qua mọi thăng trầm của lịch sử và bền chặt cho đến ngày nay.

Ấn phẩm phản ánh phong phú và sinh động những dấu ấn lịch sử trọng đại vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực, hiếm có nói trên, giới thiệu nhiều tư liệu và hình ảnh tiêu biểu về những chuyến thăm lịch sử cũng như các cuộc trao đổi của lãnh đạo hai nước.

Cuốn sách có dung lượng hơn 200 trang khổ lớn, tổng hợp nhiều nguồn tư liệu và hình ảnh quý. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức biên soạn và xuất bản nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và phát triển mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba, lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất xác định năm 2025 là “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba.”

Cuốn sách có dung lượng hơn 200 trang khổ lớn, tổng hợp nhiều nguồn tư liệu và hình ảnh quý, gồm ba phần chính: “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Chủ tịch Fidel Castro: Người đặt nền móng lịch sử cho mối quan hệ Việt Nam-Cuba,” “65 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cuba, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực,” Dấu ấn những chuyến thăm lịch sử của lãnh đạo Việt Nam-Cuba.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật khẳng định trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa hai nước chính là điểm tựa vững chắc để Việt Nam và Cuba luôn sát cánh bên nhau, tiếp tục kiên định sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội và công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật (phải) và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cuốn sách góp phần tăng cường thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba; giáo dục thế hệ trẻ hai nước luôn trân trọng, gìn giữ và phát triển hơn nữa mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực và thủy chung giữa hai dân tộc.

Theo Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, cuốn sách là một đóng góp xuất sắc trong việc gìn giữ ký ức lịch sử và tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro khởi dựng và là sáng kiến rất có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes gửi lời chúc mừng đến Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã ra mắt cuốn sách đúng dịp kỷ niệm trọng đại, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Nhà xuất bản với những đóng góp bền bỉ, quan trọng trong nhiều năm qua thông qua việc xuất bản các ấn phẩm về lịch sử, đất nước, con người Cuba và dịch, xuất bản các tác phẩm của Việt Nam sang tiếng Tây Ban Nha để giới thiệu với độc giả Cuba./.

