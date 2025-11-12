Cuba đánh giá cao chính sách an ninh quốc gia của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, các sỹ quan và cán bộ quản lý cấp cao của Cuba đã đánh giá cao chính sách an ninh quốc gia của Việt Nam - một yếu tố then chốt trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Tại cuộc hội thảo chuyên đề ở Học viện Quốc phòng quốc gia Cuba, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long đã nêu bật những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống mà Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt, như xung đột vũ trang, chiến tranh mạng, an ninh nguồn nước, già hóa dân số...

Đại sứ Lê Quang Long nhấn mạnh rằng để giải quyết những vấn đề trên, cần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; nhận diện đúng và đủ các lợi ích quốc gia dân tộc trong sự phát triển đất nước và môi trường quốc tế đầy biến động hiện nay; và xác định quốc phòng, anh ninh và đối ngoại là những nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên để đảm bảo an ninh quốc gia theo chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Bên cạnh đó, Đại sứ Lê Quang Long khẳng định sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, duy trì một môi trường hòa bình và ổn định để phát triển đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long đề cập đến chính sách quốc phòng “4 không” của Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Đại sứ Lê Quang Long tái khẳng định Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế;” kiên định chính sách quốc phòng “4 không.”

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam chỉ rõ chính sách quốc phòng “4 không,” đó là: Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Thay mặt các học viên, Giám đốc Học viện Quốc phòng Cuba - Đại tá Rigoberto Quintana Velázquez đánh giá rằng những chính sách và chiến lược của Việt Nam để đảm bảo an ninh quốc gia có tính thực tiễn và tham khảo quý đối với Cuba trong tình hình hiện nay.

Đại tá Rigoberto Quintana Velázquez khẳng định tính tương đồng giữa Cuba và Việt Nam, hai nước xã hội chủ nghĩa và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng hơn nữa, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc anh em Cuba-Việt Nam./.

