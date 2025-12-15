Hàn Quốc họp khẩn cấp trước biến động bất thường của tỷ giá hối đoái

Các nguồn tin trong ngành ngày 14/12 cho hay đồng USD tiếp tục xu hướng tăng mạnh so với đồng won khi tỷ giá vượt qua mốc 1.470 won/USD, khiến chính phủ Hàn Quốc phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp để chuẩn bị các biện pháp đối phó.

Theo Bộ Kinh tế và Tài chính, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Koo Yun Cheol đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp cấp bộ trưởng kinh tế liên ngành tại Khu phức hợp Chính phủ ở Seoul để xem xét xu hướng thị trường tài chính và ngoại hối trong nước và quốc tế cũng như thảo luận về các phương hướng ứng phó. Không có thông cáo riêng nào được đưa ra về kết quả cuộc họp.

Quyết định triệu tập cuộc họp khẩn cấp của chính phủ được hiểu là phản ánh nhận định của họ về những biến động tỷ giá hối đoái gần đây đang ở mức đáng lo ngại bất thường.

Tháng này, tỷ giá hối đoái đã vượt 1.470 won/USD, đạt mức cao nhất hàng tháng kể từ cuộc khủng hoảng ngoại hối. Ngày 12/12, tỷ giá đóng cửa ở mức 1.473,7 won/USD.

Trong phiên giao dịch ngoài giờ, tỷ giá đã tăng lên 1.479,9 won/USD, tiến gần hơn đến ngưỡng 1.500 won/USD. Các yếu tố cầu như dòng vốn đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc mua cổ phiếu nước ngoài và các khoản đầu tư ra nước ngoài của Quỹ Hưu trí Quốc gia tiếp tục đẩy tỷ giá giữa đồng USD và đồng won lên cao.

Ngoài phạm vi thông thường của các cơ quan quản lý ngoại hối và tài chính, Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội cùng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên cũng tham gia thảo luận.

Điều này được hiểu là chính phủ đang xem xét toàn diện các yếu tố cung cầu chính trên thị trường ngoại hối, bao gồm cả các khoản đầu tư ra nước ngoài của Quỹ Hưu trí Quốc gia và lượng USD nắm giữ của các công ty xuất khẩu.

Một nguồn tin từ Bộ Kinh tế và Tài chính cho biết: “Các biện pháp được thảo luận sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp, theo lịch trình của các bộ liên quan”./.