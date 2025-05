Kinh tế Hàn Quốc: Những dấu hiệu đáng quan ngại

Bức tranh kinh tế Hàn Quốc tháng 4/2025 cho thấy những dấu hiệu kém khả quan khi cả ba chỉ số kinh tế chủ chốt đều đồng loạt sụt giảm so với tháng 3/2025.

Theo số liệu của Cục Thống kê Hàn Quốc công bố này 30/5, sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ và đầu tư cơ sở vật chất đều ghi nhận mức giảm, làm dấy lên quan ngại về đà phục hồi kinh tế.

Cụ thể, sản xuất công nghiệp tháng 4/2025 giảm 0,8% so với tháng 3/2025, đảo ngược mức tăng khiêm tốn của tháng trước đó.

Doanh số bán lẻ, một thước đo quan trọng của chi tiêu tư nhân, giảm 0,9% so với tháng 3/2025. Tương tự, đầu tư cơ sở vật chất cũng giảm 0,4% trong cùng kỳ.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2025 và là lần thứ hai kể từ tháng 10/2024, cả ba chỉ số kinh tế quan trọng này cùng ghi nhận mức giảm.

Ông Lee Doo-won, một quan chức Cục Thống kê, nhận định sự sụt giảm tổng thể trong các chỉ số chính của tháng 4/2025 chịu tác động từ những bất ổn bên trong và bên ngoài ngày càng tăng, bao gồm các vấn đề thuế quan và sự phục hồi chậm trễ trong tâm lý người tiêu dùng, cùng với sự suy yếu kéo dài trong lĩnh vực xây dựng.

Nguyên nhân chính khiến sản lượng công nghiệp đi xuống là do sự sụt giảm 0,9% trong lĩnh vực sản xuất, vốn được coi là xương sống của nền kinh tế.

Trong lĩnh vực sản xuất, sản xuất máy móc thiết bị tăng 2,6% so với tháng trước đó. Sản xuất các sản phẩm lọc dầu tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, những điểm sáng này bị lu mờ bởi sự sụt giảm trong sản xuất ôtô, giảm 4,2% so với tháng 3/2025 và chất bán dẫn giảm 2,9% so với tháng 3/2025.

Đáng chú ý, ông Lee Doo-won cho rằng việc chính quyền Mỹ áp thuế 25% đối với ôtô nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 3/4, là một nguyên nhân lớn dẫn đến sự sụt giảm sản lượng ôtô, chủ yếu là các loại xe hoàn chỉnh như xe thân thiện với môi trường và ôtô chuyên dụng.

Mặc dù vậy, xét trên cơ sở hàng năm, sản lượng công nghiệp trong tháng 4/2025 vẫn tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho rằng sự sụt giảm hàng tháng trong tháng 4/2025 là do "hiệu ứng cơ sở" khi so sánh với kết quả khả quan của tháng 3/2025.

Doanh số bán lẻ cho thấy hiệu suất mờ nhạt trên hầu hết các lĩnh vực. Doanh số bán hàng bán lâu bền, chẳng hạn như quần áo, giảm 2% so với tháng trước đó, trong khi hàng hóa lâu bền, bao gồm cả thiết bị gia dụng, giảm 1,4%.So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán lẻ trong tháng 4/2025 giảm 0,1%.

Đầu tư cơ sở vật chất suy yếu trên hầu hết các lĩnh vực, ngoại trừ lĩnh vực thiết bị vận tải, tăng 9,9% so với tháng 3/2025.

Đầu tư xây dựng vẫn chậm chạp, với đơn đặt hàng xây dựng giảm 3,1% so với tháng 3/2205, đánh dấu tháng giảm thứ 10 liên tiếp./.

