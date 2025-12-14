Cuba triển khai hệ thống mới về quản lý ngoại hối để thúc đẩy kinh tế

Chính phủ Cuba vừa công bố một khuôn khổ pháp lý để triển khai cơ chế mới về quản lý, kiểm soát và phân bổ ngoại hối, với mục tiêu tăng thu ngoại tệ và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn vốn này.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba, ông Joaquín Alonso Vázquez, cho biết hệ thống mới áp dụng cho các pháp nhân trong nước và nước ngoài, cá nhân tham gia hoạt động kinh tế, các dự án phát triển địa phương và các dự án hợp tác quốc tế.

Nghị định - luật 113 quy định rõ những lĩnh vực nào của nền kinh tế được phép hoạt động bằng ngoại tệ và những chủ thể nào sẽ tham gia vào hoạt động này.

Mục tiêu trọng tâm là phát triển tất cả các lực lượng sản xuất, bất kể hoạt động kinh tế và cơ cấu sở hữu: doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, nước ngoài và liên doanh.

Bộ trưởng Alonso Vázquez giải thích hệ thống này được điều chỉnh bởi 5 nguyên tắc, gồm kích thích doanh thu xuất khẩu; thúc đẩy thay thế hàng nhập khẩu; tạo ra các cơ chế tiếp cận hợp pháp với ngoại tệ; kích thích các hoạt động như thương mại điện tử ở nước ngoài; điều chỉnh các nguồn lực hiện có phù hợp với nhu cầu tài chính của đất nước.

Quy định của Bộ Kinh tế và Kế hoạch Cuba nêu rõ các nguồn hợp pháp để các chủ thể trong nền kinh tế kế hoạch tiếp cận ngoại tệ, gồm: doanh thu xuất khẩu, thương mại điện tử ở nước ngoài, tài trợ nước ngoài, góp vốn, quyên góp, bán hàng tại Đặc khu Phát triển Mariel, bán hàng thông qua các cổng thanh toán quốc tế, mua ngoại tệ trên thị trường ngoại hối chính thức và phân bổ từ Kho bạc Nhà nước.

Về phần mình, Chủ tịch Ngân hàng trung ương Cuba Juana Lilia Delgado Portal đã nêu chi tiết nội dung của các quy định bổ sung, gồm các quy định của Bộ Kinh tế và Kế hoạch thiết lập cơ sở để thực hiện cơ chế mới và cho phép một số giao dịch ngoại tệ nhất định trong nền kinh tế quốc gia, cũng như các quy định của Ngân hàng trung ương Cuba điều chỉnh hoạt động của các tài khoản ngoại tệ và cơ chế phân bổ năng lực tiếp cận ngoại tệ (ACAD).

Bà Delgado Portal giải thích rằng ACAD sẽ được sử dụng để phân bổ ngoại tệ cho các chủ thể kinh tế thuộc kế hoạch kinh tế, những chủ thể không tạo ra ngoại tệ nhưng cần ngoại tệ cho các hoạt động kinh tế ưu tiên.

Theo bà, khung pháp lý đặc biệt có lợi cho các nhà xuất khẩu, những người nhận tài trợ từ nước ngoài, bán hàng trên các nền tảng trực tuyến, hoặc những người thay thế hàng nhập khẩu và đầu tư nước ngoài./.

