Cuba kỳ vọng thu hút đầu tư nước ngoài tại Hội chợ quốc tế FIHAV 2025

Ngày 24/11, Hội chợ Quốc tế La Habana lần thứ 41 (FIHAV 2025) đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm ExpoCuba ở thủ đô La Habana, Cuba.

Sự kiện quan trọng này nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy phát triển kinh tế trước những thách thức toàn cầu và trong nước.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tham dự sự kiện có Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cùng các quan chức cấp cao của Cuba, đại diện ngoại giao đoàn tại Cuba và các khách mời quốc tế.

Với mục tiêu thúc đẩy các cơ hội kinh doanh, hội chợ chào đón các đại diện từ Liên minh châu Âu (EU), các cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư, cùng nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến từ hơn 47 quốc gia, trong đó có Nga và Việt Nam.

Hãng xe ôtô KIA giới thiệu các sản phẩm tại thị trường Cuba. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Sự hiện diện của các phòng thương mại quốc tế cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng trong việc tăng cường quan hệ kinh tế với Cuba.

Hội chợ năm nay giới thiệu 5 chủ đề đổi mới, bao gồm: Sản xuất tại Cuba, tôn vinh các sản phẩm xuất khẩu trên cả nước; Chuyển đổi năng lượng, giới thiệu các dự án năng lượng tái tạo; Trí tuệ nhân tạo Cuba, tập trung vào các ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Hội nhập kinh tế thông qua các diễn đàn với các cơ chế khu vực như Liên minh Bolivar vì các dân tộc châu Mỹ của chúng ta - Hiệp định Thương mại của các dân tộc (ALBA-TCP) và Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS); cùng Cuba Única - chương trình thúc đẩy ngành du lịch.

Nghệ nhân xì gà tài gian hàng Habanos. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

FIHAV 2025 quy tụ 240 công ty Cuba, bao gồm 181 doanh nghiệp nhà nước và 61 doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như thực phẩm, y tế và dược phẩm sinh học.

Với diện tích trưng bày trên 17.500m2, FIHAV 2025 khẳng định vai trò là một không gian thiết yếu để thu hút vốn nước ngoài, đa dạng hóa các liên minh và khuyến khích sản xuất quốc gia, thể hiện thiện chí của Cuba trong việc hòa nhập vào dòng chảy thương mại toàn cầu bất chấp bối cảnh khó khăn hiện tại./.

