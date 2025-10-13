Việt Nam-Cuba đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 11/10, Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và chăm sóc sức khoẻ tự nhiên Việt Nam-Cuba, một sáng kiến do Viện Kinh tế Xanh khởi xướng, đã chính thức được công bố và ra mắt tại thủ đô La Habana của Cuba.

Phát biểu tại sự kiện trước sự chứng kiến của lãnh đạo các viện nghiên cứu, bệnh viện, doanh nghiệp, các nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam và Cuba, bà Dương Bích Diệp, Viện trưởng Viện Kinh tế Xanh, nhấn mạnh đây sẽ là không gian kết nối toàn diện và đồng bộ, từ ý tưởng đến thực tiễn, từ nghiên cứu đến sản xuất và thương mại để đưa các sản phẩm của Cuba có thể đến với thị trường Việt Nam và nhiều nơi khác; đồng thời đưa tri thức khoa học của Cuba đồng hành với công cuộc phát triển của Việt Nam.

Trong suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam-Cuba luôn là biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung. Từ những ngày gian khổ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc kiến thiết, xây dựng và phát triển đất nước hôm nay, Việt Nam luôn có Cuba cùng kề vai sát cánh.

Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga khẳng định tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Bước vào kỷ nguyên mới, tình nghĩa hợp tác keo sơn ấy không chỉ dừng lại ở các diễn đàn chính trị và ngoại giao mà còn tiếp tục được mở rộng sâu sắc sang những lĩnh vực tiên phong khác như công nghệ sinh học và phát triển xanh.

Trong bối cảnh đó, Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và chăm sóc sức khoẻ tự nhiên Việt Nam-Cuba không chỉ mở ra trang mới trong hợp tác khoa học mà còn tiếp tục viết nên bản trường ca hữu nghị Việt Nam-Cuba.

Theo ông Leandro Luis Licea Vagas, Chủ tịch tập đoàn Labiofam, đơn vị đồng chủ trì sự kiện ra mắt mạng lưới, cho biết Mạng lưới công nghệ sinh học nông nghiệp và sức khỏe tự nhiên Việt Nam-Cuba sẽ mở ra cơ hội hợp tác lớn trong nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học cũng như thương mại các sản phẩm y dược, vì sức khỏe của người dân hai nước.

Đây cũng là một trong những sự kiện quan trọng và nổi bật trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (2/12/1960-2/12/2025).

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại sự kiện, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Giám đốc Trung tâm Công nghệ Di truyền và Công nghệ Sinh học (CIGB) thuộc tập đoàn BioCubaFarma, bà Marta Ayala Ávila, nhấn mạnh việc ra mắt mạng lưới thể hiện tình đoàn kết và hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Cuba-Việt Nam.

Bà tin tưởng mạng lưới sẽ phát triển thành công và được nhân rộng để cung cấp những sản phẩm y dược chất lượng cao vì sức khỏe của người dân.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long cũng cho biết đây là bước đột phá về hợp tác công nghệ sinh học giữa Việt Nam và Cuba.

Đại sứ tin tưởng rằng, với sự ra mắt của mạng lưới công nghệ sinh học này, hai nước sẽ cùng nhau phát huy thế mạnh và tiềm năng để mang lại nhiều nghiên cứu, sản phẩm có giá trị về công nghệ sinh học và y tế, góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe cho người dân hai nước.

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen, phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cuba từ ngày 8-13/10, Đoàn cán bộ và doanh nghiệp Việt Nam gồm đại diện Viện Kinh tế Xanh, tập đoàn Hoa Sen, tập đoàn Tân Mai, công ty cổ phần New Fortune Consulting, Viện Sinh học, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã có các cuộc gặp và làm việc với các tập đoàn công nghệ sinh học và viện nghiên cứu của Cuba như BioCubaFarma và Labiofam.

Đại diện các tập đoàn, bệnh viện và viện nghiên cứu của hai bên đã ký các văn kiện hợp tác cho các dự án chung về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sinh học, thương mại và thành lập liên doanh.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác cũng đã hội kiến Phó Thủ tướng Cuba Jorge Luis Perdomo Di-Lella, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Oscar Pérez-Oliva Fraga, Bộ trưởng Nông nghiệp Ydael Jesús Pérez Brito.

Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo Cuba khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện và hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển mạng lưới, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam tới Cuba để cùng hợp tác và phát triển những lĩnh vực có thế mạnh và tiềm năng.

Trong thời gian ở Cuba, Đoàn công tác cũng thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện như trao quà cho Viện dưỡng lão Quận 10/10 ở thủ đô La Habana và trao tặng 487 tấn gạo cho nhân dân Cuba./.

Cuba kỳ vọng thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam Chính phủ Cuba đang tích cực xem xét, đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đặc biệt về tài chính. Một số thủ tục hành chính còn rườm rà sẽ được xử lý trong thời gian tới.