Hợp tác sản xuất lúa gạo vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba

Hơn 1.170 tấn gạo đã được phân phối tại 2 tỉnh Pinar del Río và Artemisa, sau khi thu hoạch một phần trong tổng số 1.000 ha được gieo trồng giống lúa lai năng suất cao CT16 của dự án hợp tác giữa Cuba và Việt Nam, với năng suất trên 7 tấn/ha.

Từ trên đỉnh đập chứa nước, không rời mắt khỏi cánh đồng lúa mới gieo, Giám đốc Công ty ngũ cốc công-nông nghiệp Los Palacios (EAIG), Ariel García Pérez, khẳng định mọi việc đang diễn ra tốt đẹp.

"Sản lượng và con số đã nói lên tất cả. Với sự hợp tác hiệu quả cùng công ty Agri VMA của Việt Nam, chúng tôi đã đạt được những gì mong đợi."

Vào cuối năm 2024, những cánh đồng rộng lớn ở phía nam của vùng đất trũng này đã gây xôn xao dư luận khi là vùng đất đầu tiên trong cả nước được cấp quyền sử dụng cho một công ty nước ngoài để khai thác. 10 tháng sau, vùng trồng lúa Cubanacán, trung tâm của Chương trình Hợp tác Sản xuất Lúa gạo Việt Nam-Cuba tại Pinar del Río đang cho thấy những kết quả khả quan. Trong vụ thu hoạch đầu tiên, năng suất trung bình tại đây đạt trên 7 tấn/ha.

Sự khác biệt này là rất lớn so với phần còn lại của vùng trồng lúa Pinar del Río, nơi năng suất thu hoạch hiện chỉ đạt khoảng 1,5 tấn/ha do thiếu đầu vào, nhiên liệu và phụ tùng thay thế cho máy móc.

Hiện nay, tổng diện tích do công ty Agri VMA của Việt Nam quản lý trực tiếp tại tỉnh là 1.000 ha, đã được gieo trồng hoàn toàn và một phần lớn trong số đó cũng đã được thu hoạch.

Hơn 1.170 tấn gạo tiêu thụ đã được phân phối tại Pinar del Rio và Artemisa nhờ kết quả hợp tác vượt mong đợi này. Các máy gặt đập liên hợp cùng xe tải vẫn đang tiếp tục thu hoạch và vận chuyển gạo đến nhà máy xay xát.

Giám đốc Ariel García Pérez cho biết một vụ trồng trọt mới hiện đang được tiến hành tại những khu vực này. Ngoài ra, công ty đang hợp tác với một nhóm người nông dân Cuba trên các vùng đất lân cận và tại trang trại Caribe ở huyện Consolación del Sur, sử dụng mô hình Việt Nam cung cấp hạt giống, vật tư đầu vào và tư vấn kỹ thuật, còn nông dân chịu trách nhiệm sản xuất. Mô hình này đang trong giai đoạn thử nghiệm và được dự đoán là sẽ đạt được thành công.

Nông dân Cuba vui mừng với thành quả sản xuất. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Vào cuối tháng 7, Đài phát thanh Guamá đã đưa tin về câu chuyện của một nông dân thuộc Hợp tác xã Tín dụng và Dịch vụ Abel Santamaría ở Los Palacios, người đã thu hoạch được khoảng 8 tấn thóc tươi/ha với mô hình mới này.

Đối với Giám đốc EAIG, Chương trình Hợp tác sản xuất lúa gạo Việt Nam-Cuba đóng một vai trò hết sức quan trọng để thúc đẩy sản xuất một mặt hàng lương thực thiết yếu trên bàn ăn của người dân Cuba.

Mặc dù sản lượng lúa đã tăng gấp gần 5 lần, nhưng các chuyên gia Việt Nam vẫn khẳng định rằng kết quả cho đến nay có thể được cải thiện.

Kỹ sư Phạm Ngọc Tú, Trưởng nhóm chuyên gia của Agri-VMA tại Pinar del Río, cho biết, ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án, hai bên đã thống nhất ý tưởng, xác định những điểm tốt nhất của công nghệ Cuba và công nghệ Việt Nam, và áp dụng chúng.

Kỹ sư Phạm Ngọc Tú bày tỏ: "Chúng tôi đến đây không chỉ với sứ mệnh kinh tế, mà còn vì tình hữu nghị giữa hai nước. Ngày nay, sản xuất lúa gạo rất quan trọng đối với ở Cuba, vì vậy chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi có thêm gạo cho Cuba"./.

Truyền thông quốc tế nhấn mạnh mô hình hợp tác độc đáo Việt Nam-Cuba về lúa gạo Bài báo nhấn mạnh tính đột phá của mô hình hợp tác lúa gạo của Việt Nam-Cuba, coi đây là giải pháp chiến lược giúp Cuba từng bước giảm phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực trong bối cảnh bị cấm vận.