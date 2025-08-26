Cuba long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 25/8, tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), thể hiện tình cảm đặc biệt với dân tộc Việt Nam anh em.

Tham dự buổi lễ có Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang, Thượng tướng Álvaro López Miera, các quan khách, đại diện ngoại giao đoàn, cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cuba.

Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez (hàng đầu, thứ 5, từ phải sang); Thủ tướng Manuel Marrero Cruz (hàng đầu, thứ 4, từ phải sang); Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Thượng tướng Álvaro López Miera, cùng các quan khách tại sự kiện. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla nhấn mạnh ngày 2/9 cách đây 80 năm đã đánh dấu sự khởi đầu của một chặng đường chiến thắng vang dội.

Ông khẳng định sự kiện này đã minh chứng cho thế giới về tầm vóc chính trị và cách mạng của dân tộc Việt Nam anh hùng, với những mốc son chói lọi như chiến thắng Điện Biên Phủ 9 năm sau đó; giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; công cuộc Đổi mới với những thành tựu vượt bậc; và ngày nay, Việt Nam tự hào bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chiến thắng trước chủ nghĩa thực dân và đế quốc, cùng với thành công của công cuộc Đổi mới, là thành quả của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuba và Việt Nam đã trở thành anh em trong tình đoàn kết chiến đấu. Mối quan hệ Cuba-Việt Nam không được xây dựng bằng nghi thức hay nghi lễ, mà dựa trên công lao và sự hy sinh của những con người kiên cường.

Đó là nữ anh hùng Melba, người đã góp phần quan trọng trong Ủy ban Đoàn kết Cuba với miền Nam Việt Nam; sự dũng cảm và táo bạo của Lãnh tụ Fidel Castro trên Đồi 241, khi ông giương cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chỉ cách chiến tuyến địch vài trăm mét; sự hiện diện của các chuyên gia Cuba trong công cuộc xây dựng Đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại; cùng những ghi chép chân thực và sâu sắc của nhà báo Marta Rojas và Raúl Valdés Vivó từ sâu thẳm rừng già Việt Nam.

Quyết định chịu chung số phận đó đã được Lãnh tụ Fidel Castro tóm tắt một cách tài tình vào tháng 1/1966 tại Quảng trường Cách mạng Cuba, khi ông tuyên bố rằng: “Vì Việt Nam, chúng ta sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!"

Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla đề cao 65 năm quan hệ mẫu mực giữa hai dân tộc anh em về sự tin cậy chính trị, đối thoại cấp cao có hệ thống và trao đổi thẳng thắn kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hợp tác giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Cuba là nền tảng của quan hệ song phương, với việc liên tục trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao. Một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong những năm gần đây là chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Cuba vào tháng 9/2024.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla nhấn mạnh tình cảm gắn bó keo sơn Cuba-Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Cuba đánh giá cao sự ủng hộ kiên định và mang tính lịch sử của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt lệnh phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt.

Đồng thời, Cuba trân trọng lập trường của Việt Nam phản đối việc Cuba bị đưa vào danh sách đen các quốc gia tài trợ khủng bố. Sự hưởng ứng của nhân dân Việt Nam đối với sáng kiến hỗ trợ nhân dân Cuba của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam là vô cùng cảm động. Điều này đã vượt xa mọi kỳ vọng, khẳng định lời nói mà các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn tâm niệm: Đối với Việt Nam, đoàn kết với Cuba là một mệnh lệnh từ trái tim. Cử chỉ hào phóng và cao cả này thể hiện rõ nét bản chất thân thương và chân thành của tình anh em Việt Nam-Cuba.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, ông Bruno Rodríguez Parrilla bày tỏ tin tưởng rằng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, được tổ chức vào đầu năm 2026, sẽ thành công vang dội và là khởi đầu mới hướng tới mục tiêu trở thành một nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Lễ kỷ niệm đặc biệt này, dành cho Việt Nam và nhân dân cao quý và anh hùng của Việt Nam, là lời tri ân sâu sắc của Cuba không chỉ đối với tình hữu nghị keo sơn giữa hai dân tộc, mà còn dành cho những vị lãnh tụ như Fidel Castro, Raúl Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh - những người có sự hiện diện bền bỉ và sâu sắc trong tâm thức của các thế hệ.

Họ là những tấm gương sáng ngời về tinh thần kháng chiến bất khuất; là biểu tượng của lòng quả cảm và ý chí sắt đá trong việc bảo vệ công lý vô điều kiện; là minh chứng rằng đạo đức là thứ vũ khí bất khả chiến bại và tự do, độc lập là báu vật thiêng liêng nhất mà con người cần phải trân quý và gìn giữ đến cùng.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và ngày Quốc khánh 2/9/1945, khi tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).

Đại sứ khẳng định đây không chỉ là dấu mốc khởi đầu cho kỷ nguyên giải phóng dân tộc ở Việt Nam, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ đối với phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới, đặc biệt ở các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Sau 80 năm kể từ Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đã vượt qua muôn vàn thử thách, từ một quốc gia kiệt quệ vươn lên mạnh mẽ, đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội vượt bậc và khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Những thành công to lớn đạt được trong chặng đường 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước là cơ sở vững chắc để Việt Nam bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và xây dựng một đất nước phát triển, văn minh và thịnh vượng.

Đại sứ Lê Quang Long bày tỏ trong hành trình phát triển đất nước, tình hữu nghị đặc biệt, vô tư, trong sáng với Cuba luôn là điểm tựa vững chắc, là biểu tượng sống động của chủ nghĩa quốc tế chân chính.

Đại sứ đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc không ngừng vun đắp, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với nhân dân Cuba, biến mối quan hệ này thành tài sản vô giá cho các thế hệ mai sau./.