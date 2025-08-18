Thông tấn xã Việt Nam phát động ủng hộ nhân dân Cuba

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về vận động ủng hộ nhân dân Cuba, triển khai các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba," kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (2/12/1960-2/12/2025), nhằm hỗ trợ nhân dân Cuba khắc phục khó khăn, tiếp tục vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, chiều 18/8, tại trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba."

Đây là hoạt động góp phần tô thắm hình ảnh một Việt Nam thủy chung, nghĩa tình, son sắt, sẻ chia và nhân ái, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Việt Nam-Cuba: Mãi mãi kề vai trong thử thách - Chia sẻ giữa gian nan" và "Luôn có Việt Nam."

Buổi lễ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội và trực tuyến tại các điểm cầu: Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực Miền Trung-Tây Nguyên; Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ITAXA.

Dự lễ có Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN Vũ Việt Trang; các Phó tổng giám đốc: Nguyễn Tuấn Hùng, Đoàn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Sự; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Đỗ Thị Trang; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; thành viên Ban phụ trách các đơn vị thuộc TTXVN; cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội thuộc TTXVN: Liên Chi hội Nhà báo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh...

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang khẳng định: Quan hệ Việt Nam-Cuba là một mối quan hệ đặc biệt, hiếm có trong lịch sử thế giới.

Được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước vun đắp, mối quan hệ ấy đã trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế, bền chặt qua thời gian, vững vàng trước mọi thử thách.

Năm 1960, giữa lúc Việt Nam còn trong khói lửa chiến tranh, Cuba là quốc gia đầu tiên ở Tây bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với chúng ta. Câu nói bất hủ của Lãnh tụ Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" đã trở thành biểu tượng của tình nghĩa thủy chung, được nhân dân ta khắc ghi mãi mãi.

Trong khuôn khổ "Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba" và kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba," với mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân Cuba. Đây không chỉ là con số quyên góp mà là sự kết tinh của tình cảm, niềm tin và nghĩa tình son sắt giữa hai dân tộc.

Hưởng ứng lời kêu gọi ấy, thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo TTXVN, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang phát động toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động TTXVN cùng chung tay ủng hộ. Mỗi sự đóng góp, dù nhỏ bé cũng chứa đựng tình yêu thương, gửi tới nhân dân Cuba - người bạn thủy chung, son sắt của chúng ta.

TTXVN có mối quan hệ hợp tác gắn bó mật thiết với hai hãng thông tấn Cuba: Prensa Latina và AIN.

Nhân dịp này, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang mong các đơn vị thông tin của ngành lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: "Việt Nam-Cuba: Mãi mãi kề vai trong thử thách - Chia sẻ giữa gian nan," "Luôn có Việt Nam."

Sau lễ phát động, Văn phòng TTXVN tiếp tục tiếp nhận tiền ủng hộ trực tiếp và chuyển khoản đến ngày 31/8/2025./.

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân Cuba trong toàn ngành Chiều 18/8, hưởng ứng Chương trình vận động của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân Cuba “65 nghĩa tình Việt Nam-Cuba” trong toàn ngành.