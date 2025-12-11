Kết nối các tổ chức, doanh nghiệp Cuba đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Tây Ninh

Sáng 11/12, tại phường Long An, Đoàn công tác Cuba do ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan tiếp và làm việc với Đoàn.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn đánh giá cao sự quan tâm của Đại sứ quán Cuba đối với tỉnh Tây Ninh, đặc biệt trong việc kết nối, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai địa phương. Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Cuba nói chung, Tây Ninh và Cuba nói riêng luôn được duy trì tốt đẹp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn giới thiệu những định hướng ưu tiên thu hút đầu tư thời gian tới. Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh chú trọng phát triển công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp bán dẫn, chế biến nông sản, dược phẩm và thiết bị y tế, công nghệ sinh học.

Đối với nông nghiệp, Tây Ninh ưu tiên mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu, kết hợp du lịch sinh thái. Lĩnh vực thương mại-dịch vụ tập trung phát triển các khu phức hợp đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, sân golf quốc tế cùng dịch vụ logistics, tài chính, xuất, nhập khẩu, du lịch sinh thái và du lịch tâm linh.

Tỉnh khuyến khích đầu tư năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, đồng thời mở rộng hợp tác trong giáo dục-đào tạo, đặc biệt là đào tạo lao động kỹ thuật cao phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes đánh giá cao vị trí chiến lược của Tây Ninh trong khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; khẳng định đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế-xã hội giữa hai bên.

Đại sứ bày tỏ mong muốn hỗ trợ Tây Ninh đưa sinh viên sang Cuba học tập thông qua các chương trình hợp tác song phương; đồng thời cho biết trong năm tới, Cuba sẽ cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, trong đó, có 80 suất dành cho sinh viên ngành y.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes kỳ vọng hai bên tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học và thương mại, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ truyền thống, thủy chung giữa Việt Nam-Cuba.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cảm ơn sự quan tâm, thiện chí của Đại sứ Cuba và tin tưởng rằng với vai trò của mình, Đại sứ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba; đồng thời, hỗ trợ kết nối các tổ chức, doanh nghiệp Cuba đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Tây Ninh./.

