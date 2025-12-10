Giá bạc tiếp tục thiết lập kỷ lục mới, giá vàng ổn định

Giá bạc thiết lập kỷ lục mới trong phiên 10/12 tại châu Á, sau khi vượt ngưỡng 60 USD/ounce, trong lúc giá vàng ổn định khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được dự báo rộng rãi là sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp cuối cùng của năm 2025.

Trong phiên 10/12, giá bạc giao ngay tăng 1% lên 61,3 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 61,46 USD/ounce vào đầu phiên này. Giá bạc tiếp tục tăng sau khi vượt ngưỡng 60 USD/ounce vào phiên trước.

Còn giá vàng giao ngay ổn định ở mức 4.210,79 USD/ounce vào lúc 13 giờ 6 phút ngày 10/12 (theo giờ Việt Nam). Giá vàng giao tháng 2/2026 của Mỹ tăng 0,1%, lên 4.238,90 USD/ounce.

Giá bạc hiện đang thu hẹp khoảng cách với giá vàng. Vào tháng 10/2025, khách hàng cần 82 ounce bạc để mua một ounce vàng.

Theo nhà phân tích Jigar Trivedi của công ty môi giới Reliance Securities, con số này hiện đã giảm xuống gần 69 ounce. Ông cho biết nhu cầu đối với bạc là không nhỏ, do kim loại này được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp.

Trong một báo cáo nghiên cứu công bố ngày 9/12, hiệp hội ngành bạc Silver Institute cho biết các lĩnh vực như năng lượng Mặt Trời, xe điện và cơ sở hạ tầng xe điện, cũng như trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo sẽ thúc đẩy nhu cầu bạc tăng cao đến năm 2030.

Bà Maria Smirnova, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý đầu tư toàn cầu chuyên về kim loại quý và vật liệu quan trọng Sprott Asset Management, cho rằng giá bạc nhận được thêm sự hỗ trợ từ dòng vốn đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục và động thái của Mỹ vào đầu năm nay khi chỉ định đây là một khoáng sản thiết yếu.

Bên cạnh đó, lượng dự trữ bạc toàn cầu tiếp tục giảm và kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất đã thúc đẩy nhu cầu. Fed sẽ công bố quyết định chính sách sau cuộc họp kéo dài hai ngày vào lúc 19:00 GMT ngày 10/12 (tức 2 giờ sáng ngày 11/12 theo giờ Việt Nam), và Chủ tịch Fed Jerome Powell có có cuộc họp báo ngay sau đó. Các nhà đầu tư dự đoán khoảng 89% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp lần này.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett ngày 9/12 cho biết vẫn còn "nhiều dư địa" để Fed cắt giảm lãi suất thêm nữa, nhưng lạm phát gia tăng có thể làm thay đổi triển vọng đó.

Lãi suất thấp hơn thường có lợi cho những tài sản không sinh lời như vàng.

Tại Việt Nam, lúc 14 giờ 21 phút ngày 10/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 152,70-154,70 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

