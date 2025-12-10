Vàng tăng giá trước quyết định của Fed, giá bạc lên mức cao nhất mọi thời đại

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch 9/12 khi các nhà giao dịch vẫn giữ tinh thần lạc quan trước quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Vàng giao ngay tăng 0.6% lên 4.211,77 USD/ounce vào lúc 4 giờ 21 phút (giờ Việt Nam), Giá vàng giao tháng 2/2026 tại Mỹ chốt phiên tăng 0.4% lên 4.236,2 USD/ounce.

Chuyên gia thị trường cấp cao Bob Haberkorn tại RJO Futures cho rằng giá vàng hiện được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của bạc cùng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Giá bạc giao ngay tăng 4.3% lên 60,74 USD/ounce lên mức cao nhất mọi thời đại.

Nhà phân tích thị trường Fawad Razaqzada tại City Index và FOREX.com dự đoán nhu cầu công nghiệp đối với bạc sẽ tăng mạnh trong nhiều năm tới, đó là lý do giá bạc được đẩy lên cao, đồng thời cho rằng đà mua vào đang mạnh mẽ.

Cuộc họp kéo dài hai ngày của Fed sẽ kết thúc vào ngày 10/12. Hiện các nhà giao dịch nhận định có 87,4% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần này.

Tại Việt Nam, lúc 7 giờ 17 phút sáng 10/12, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 151,70-153,70 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng châu Á giảm nhẹ trước thềm cuộc họp chính sách của Fed Sức ép giảm giá đối với kim loại quý gia tăng khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức cao nhất trong 2,5 tháng, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.