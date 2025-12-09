Thành phố Hồ Chí Minh “phá băng” 670 dự án ách tắc

Chiều 9/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 (Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiến độ thực hiện tháo gỡ các dự án tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn.

80% dự án đã được tháo gỡ

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sau sắp xếp, thành phố có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc; trong đó, có 60 công trình, dự án, khu đất thuộc thẩm quyền xử lý cấp Trung ương và 778 công trình, dự án, khu đất thẩm quyền xử lý cấp Thành phố.

Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp các cơ quan Trung ương tháo gỡ hoặc đã tổ chức họp và cho định hướng tháo gỡ cho 670/838 dự án, chiếm tỷ lệ 80%. Tổng mức đầu tư các dự án được xử lý là trên 569.062 tỷ đồng, với diện tích trên 85.500 ha.

Đối với 60 công trình, dự án, khu đất thuộc thẩm quyền xử lý cấp Trung ương, trong năm 2025, các cơ quan Trung ương đã khẩn trương, tích cực phối hợp Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ 31/60, đạt tỷ lệ 51,6%.

Để tháo gỡ các dự án còn tồn đọng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ hai nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý và khơi thông các dự án chậm tiến độ.

Thành phố đề xuất được áp dụng chủ trương của Kết luận 77-KL/TW về phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố, cho các dự án có tính chất pháp lý tương tự, qua đó xử lý dứt điểm những dự án tồn đọng kéo dài.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị cho phép áp dụng Nghị định 91/2025/NĐ-CP quy định thời điểm xác định giá đất của quỹ đất thanh toán theo hợp đồng xây dựng – chuyển giao tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xác định thời điểm tính giá đất đối ứng cho các hợp đồng BT đã hoàn thành.

Đối với những dự án đã nộp tiền sử dụng đất, Thành phố đề nghị Chính phủ và Bộ Tài chính xem xét yếu tố “lỗi” khi truy thu theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các cơ quan tố tụng sớm phản hồi liên quan 3 dự án thuộc phạm vi tháo gỡ của Quyết định số 153/QĐ-TTg (thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố) để kịp hoàn thiện phương án xử lý theo Kết luận 77-KL/TW.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị một số giải pháp tháo gỡ cho các dự án PPP và đầu tư tư nhân.

Tuy vậy, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, sau khi rà soát, Bộ Tài chính nhận thấy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chưa báo cáo đầy đủ số lượng dự án có khó khăn vướng mắc trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng (Hệ thống 751).

Thực tế có một số dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án nhưng chưa được rà soát, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 để xử lý vướng mắc theo ý kiến chỉ đạo tại các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Việc này có thể dẫn đến bỏ sót, bỏ lọt dự án đủ điều kiện tháo gỡ theo chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội.

Theo thông tin tổng hợp trên Hệ thống 751, tính đến hết ngày 8/12/2025, Thành phố Hồ Chí Minh có 402 dự án có khó khăn vướng mắc với tổng quy mô 9.939 ha; tổng mức đầu tư hơn 265.507 tỷ đồng.

Trong đó, phân loại theo nhóm dự án đề xuất xử lý theo thẩm quyền: nhóm dự án đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội là 3 dự án.

Nhóm dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) là 20 dự án. Nhóm dự án có khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của bộ, ngành, địa phương là 244 dự án. Nhóm dự án địa phương xác định thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan trung ương là 5 dự án.

Nhóm danh mục dự án đề nghị thu hồi do đã xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc hoặc đã có phương án xử lý là 130 dự án.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 751 lưu ý Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các dự án để cập nhật và bổ sung đầy đủ các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc hoặc tồn đọng kéo dài sau khi sắp xếp địa giới.

Việc rà soát phải bảo đảm thông tin chính xác, phân nhóm rõ ràng theo từng loại dự án và cập nhật đầy đủ lên Hệ thống 751 nhằm thống nhất số liệu báo cáo.

Thành phố cũng cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền của mình, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, lãng phí cũng như tránh phát sinh sai phạm mới…

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Tập trung khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đặc biệt liên quan tới đất đai và tài chính công là một chủ trương lớn của Bộ Chính trị. Đây được xem là giải pháp trọng tâm của Trung ương nhằm khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế, chống thất thoát tài sản công và thúc đẩy tăng trưởng.

Thông tin chung về tiến độ xử lý vướng mắc tại các dự án và cơ sở nhà, đất của các bộ, ngành và 5 địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và Tây Ninh), Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, đã có 1.759/2.161 dự án, tương đương 81% dự án đã được giải quyết; còn khoảng 18%, tương ứng 428 dự án đang được tiếp tục được xử lý.

Đáng chú ý, việc đưa 1.759 dự án trở lại hoạt động đã giải phóng và đưa vào nền kinh tế khoảng 220.400 tỷ đồng và 6.100 ha đất, một nguồn lực rất lớn mà trước đây bị “đóng băng”, gây lãng phí.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của thành phố trong việc xử lý các dự án thuộc thẩm quyền, với tỷ lệ xử lý được khoảng 80%, tương đương 670 dự án.

Tuy vậy, Trưởng ban Chỉ đạo 751 Nguyễn Hòa Bình lưu ý, Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, cập nhật kịp thời, đầy đủ các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn để báo cáo Ban Chỉ đạo. Việc tháo gỡ khó khăn phải tiếp tục thực hiện theo tinh thần chủ động, tích cực, nhưng không được hợp thức hóa các sai phạm.

Bên cạnh các dự án đã có kết luận rõ ràng, lãnh đạo Chính phủ lưu ý thành phố có thể vẫn còn những dự án tồn đọng do phát sinh thêm vướng mắc mới trong quá trình làm việc thực tế.

Hiện, Quốc hội đang xem xét việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Chính phủ sẽ có Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, có khó khăn vướng mắc, trong đó đã đề ra dự kiến các chủ trương, giải pháp, nhóm giải pháp tháo gỡ đối với các dự án.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh có những đóng góp, tham gia, đề xuất giải pháp cụ thể đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, góp phần tháo gỡ nhanh cho các dự án có khó khăn, vướng mắc.

Ông cũng lưu ý Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả việc rà soát, giải quyết dứt điểm việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án thuộc thẩm quyền của thành phố, bảo đảm không để xảy ra vi phạm, thất thoát lãng phí và không xảy ra sai phạm mới.

Đối với các dự án cụ thể, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào mục tiêu lớn nhất, đưa dự án vào cuộc sống, cải thiện đời sống người dân, nhất là các dự án chống ngập, chỉnh trang đô thị.

Có những dự án đã kéo dài 10 năm khiến người dân chịu nhiều thiệt thòi, vì vậy, giải quyết dứt điểm là yêu cầu cấp bách.

Những vấn đề liên quan đến xử lý sai phạm cá nhân sẽ được tách riêng, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án…/.

