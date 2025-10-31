TP Hồ Chí Minh kích hoạt 3 động lực chủ chốt để không lỡ nhịp tăng trưởng

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 10 tháng năm 2025 có nhiều điểm sáng, tuy nhiên để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5% cả năm, Thành phố cần kích hoạt mạnh mẽ hơn 3 động lực chủ chốt gồm tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư công.

Đây là thông tin đáng chú ý tại phiên họp kinh tế-xã hội 10 tháng 2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 31/10.

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, trong 10 tháng năm 2025, kinh tế Thành phố tiếp tục phục hồi tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà tăng; trong đó, xuất khẩu ước đạt 76,23 tỷ USD, tăng 4,87% và nhập khẩu 80,87 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, hoạt động du lịch ghi nhận khởi sắc mạnh, với tổng thu đạt 208.066 tỷ đồng trong 10 tháng, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Riêng lượng khách quốc tế đạt hơn 6,58 triệu lượt, tăng 17,7%. Việc hợp nhất đã phát huy ngay lập tức lợi thế du lịch biển nổi bật của khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), khi Vũng Tàu lần đầu tiên được vinh danh là “Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á."

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,5%; bốn ngành công nghiệp trọng điểm đều tăng trưởng; trong đó, cơ khí tăng 18,3%, thực phẩm-đồ uống tăng 8,3%, điện tử-công nghệ thông tin tăng 6,5%.

Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 7,23 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, huy động vốn và dư nợ tín dụng tăng lần lượt 9,31% và 9,79% so với cuối năm 2024, cho thấy dòng vốn trong hệ thống ngân hàng vẫn lưu thông ổn định.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 652.509 tỷ đồng trong 10 tháng, tương đương 97,2% dự toán Trung ương giao và 93,6% dự toán Hội đồng Nhân dân Thành phố, tăng 15,5%; trong đó, thu nội địa tiếp tục là điểm sáng, lũy kế 10 tháng ước đạt 468.399 tỷ đồng, đạt 98,5% dự toán và bằng 122,5% so với cùng kỳ, với 16/18 khoản thu đạt và vượt tiến độ.

Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả này có được chủ yếu do phát sinh các khoản thu đột biến từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Nhất là khoản nộp từ dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ với 21.700 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 5.655 tỷ đồng tiền thuê đất.

Cùng đó, việc chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số và cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, giúp củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Tuy vậy, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận một số vấn đề cần lưu ý. Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 6,4%; trong khi số doanh nghiệp giải thể tăng 39,4%, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 11,2%.

Đặc biệt, giải ngân đầu tư công đến ngày 24/10/2025 mới đạt 52,7% kế hoạch, vẫn chậm so với yêu cầu, đòi hỏi nỗ lực lớn trong 2 tháng cuối năm. Mặt khác, công tác hành chính đất đai tại cấp xã còn vướng, do việc sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ kiêm nhiệm chưa hoàn thiện.

Theo ước tính, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm hơn 8,5% trong năm 2025, quý 4/2025, tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh cần đạt 12,4%.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh mua sắm hàng tiêu dùng thiết yếu. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng đây là một thách thức rất lớn, nhất là khi 2/3 trụ cột thúc đẩy tăng trưởng là xuất khẩu và đầu tư công của thành phố đang gặp nhiều khó khăn.

Dữ liệu thống kê cho thấy xuất khẩu 10 tháng của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng 4,9%, nhập khẩu tăng 5%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân cả nước (xuất khẩu tăng 16%, nhập khẩu tăng 18,8%).

Theo ông Hoàng, nguyên nhân do cơ cấu hàng xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh khác với cả nước, khi cả nước tăng mạnh ở nhóm nông sản và điện tử, thì đây lại là những lĩnh vực thành phố không có thế mạnh. Do đó, thành phố cần xây dựng chuyên đề đánh giá lại thị trường và sản phẩm xuất khẩu, mở rộng thị trường mới và đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa.

Về đầu tư công, tiến độ giải ngân còn thấp. Để đạt 100% chỉ tiêu giao, trong 2 tháng cuối năm, giải ngân đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh phải đạt mức tăng bình quân 24%/tháng. Điều này được đánh giá là rất khó khả thi. Thành phố cần giải pháp cụ thể cho từng dự án, bám sát tiến độ thực hiện.

Riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dù ghi nhận tín hiệu tích cực với mức tăng 10,1%, cao hơn 3,6 điểm % so với mức tăng chung của toàn ngành. Tuy nhiên, tăng trưởng công nghiệp chung vẫn chịu sức ép từ hai lĩnh vực do Trung ương điều tiết: sản xuất điện giảm 32,2%, kéo chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 1,5 điểm %, và khai thác dầu thô giảm 3,7%, làm giảm thêm 1,8 điểm %. Hai lĩnh vực này được dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng công nghiệp cũng như GRDP của thành phố trong những tháng cuối năm.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5% cho cả năm, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng tiêu dùng vẫn là trụ cột quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay. Do đó, các giải pháp cần tập trung vào việc triển khai mạnh chương trình khuyến mãi cuối năm, mở rộng quy mô trên phạm vi không gian kinh tế mới, bao phủ cả khu vực nội thành và ngoại thành. Khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh thương mại điện tử, bán hàng đa kênh để thúc đẩy tổng cầu và luân chuyển hàng hóa nhanh hơn. Qua đó, duy trì vòng quay “tiêu dùng-sản xuất-thu nhập-tiêu dùng trở lại."

Bên cạnh đó, thành phố cũng cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và mặt bằng để đẩy nhanh giải ngân vốn trong hai tháng cuối năm. Việc khai thác tài sản công, đặc biệt ở các vị trí trung tâm có tiềm năng sinh lợi, được xem là giải pháp tăng nguồn thu và tạo thêm vốn cho đầu tư phát triển…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong hai tháng cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung toàn lực để tăng tốc, bảo đảm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.

Trọng tâm là đẩy mạnh giải ngân đầu tư công - động lực tăng trưởng chủ yếu trong ngắn hạn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án bám sát tiến độ, xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, thủ tục và vật liệu xây dựng, đồng thời kiểm soát chặt tiến độ các công trình trọng điểm, đặc biệt là hạ tầng giao thông và đô thị.

Song song đó, Thành phố tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, tháo gỡ khó khăn về vốn, thuế và thủ tục hành chính; triển khai các chính sách giảm chi phí, kích thích đầu tư và tiêu dùng. Thành phố sẽ đẩy mạnh các chương trình khuyến mại, hội chợ, lễ hội cuối năm, kết hợp xúc tiến thương mại-du lịch, mở rộng thị trường và bảo đảm nguồn cung hàng hóa Tết, giữ ổn định giá cả. Cùng đó là thu hút thêm dòng vốn FDI và đầu tư trong nước, rút ngắn quy trình cấp phép, phê duyệt dự án và phê giá đất cụ thể nhằm sớm đưa nguồn lực vào khai thác, tăng thu ngân sách./.

