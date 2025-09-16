Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để gỡ "thẻ vàng" IUU

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, địa phương đang bước vào giai đoạn cao điểm, nước rút trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).

Với quyết tâm cao cùng cả nước sớm tháo gỡ “thẻ vàng,” Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt từ quản lý đội tàu, giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc đến xử lý nghiêm các vi phạm...

Ủy ban Nhân dân thành phố đã phân công Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách trực tiếp, đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo IUU. Tại các xã, phường ven biển, Ban Chỉ đạo IUU cấp cơ sở cũng được thành lập, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ban hành kế hoạch cao điểm phòng chống IUU, tạo sự thống nhất từ thành phố đến địa phương.

Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 4.987 tàu cá; trong đó trên 2.300 tàu dài từ 15m trở lên. Tất cả đã được đánh dấu số hiệu theo quy định. Tuy nhiên, còn hơn 1.000 tàu chưa đủ điều kiện khai thác, phần lớn do mất tích, nằm bờ lâu năm, hoặc sai lệch hồ sơ...

Để khắc phục, thành phố yêu cầu công khai danh sách tàu chưa đủ điều kiện tại trụ sở xã, phường, đồng thời kiên quyết không cho xuất bến khi tàu chưa hoàn thiện giấy tờ.

Hệ thống giám sát hành trình (VMS) được cơ quan chức năng trực 24/7, phát hiện kịp thời tình trạng mất kết nối. Riêng từ đầu 2024 đến nay, có 174 tàu thường xuyên mất tín hiệu VMS, nhiều trường hợp đã bị cơ quan chức năng của thành phố lập danh sách giám sát chặt. Các đồn biên phòng cũng tăng cường kiểm soát cửa biển, không giải quyết thủ tục xuất bến cho tàu thiếu giấy tờ hoặc vô hiệu hóa VMS.

Cán bộ tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao cờ và tuyên truyền về IUU cho ngư dân phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh trước khi ra khơi đánh bắt hải sản. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2024 đến nay, đã có hơn 22.000 lượt tàu cập cảng và gần 25.000 lượt tàu rời cảng. Công tác giám sát sản lượng bốc dỡ được thực hiện nghiêm túc, đối chiếu dữ liệu nhật ký khai thác với hệ thống VMS. Thành phố cũng triển khai phần mềm truy xuất điện tử (eCDT) cho 100% tàu ra vào cảng.

Bên cạnh đó, 14 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sử dụng nguyên liệu khai thác trong nước đã được kiểm tra. Ngoài 1 công ty tạm ngừng hoạt động do vi phạm trước đó, 13 đơn vị còn lại đều chấp hành tốt quy định lưu giữ hồ sơ.

Từ năm 2024 đến nay, toàn thành phố đã xử lý 441 vụ vi phạm hành chính, đồng thời khởi tố 6 vụ án liên quan đến tháo gỡ thiết bị VMS và tổ chức xuất cảnh trái phép. Ngoài ra, một số vụ việc nghiêm trọng liên quan đến IUU cũng đang được cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục điều tra.

Trong đợt cao điểm triển khai từ giữa tháng 8/2025 đến nay, lực lượng kiểm ngư và biên phòng đã tổ chức 20 chuyến tuần tra, kiểm tra 492 tàu cá, phát hiện 58 tàu vi phạm, xử phạt hơn 600 triệu đồng.

Theo bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng và ý thức ngày càng được nâng cao của ngư dân, công tác chống khai thác IUU đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Thành phố Hồ Chí Minh xác định việc gỡ “thẻ vàng” không chỉ nhằm duy trì xuất khẩu thủy sản vào thị trường châu Âu, mà còn là yêu cầu tất yếu để xây dựng nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Với những nỗ lực đồng bộ, Thành phố Hồ Chí Minh đang thể hiện quyết tâm cùng cả nước khẳng định hình ảnh một quốc gia có trách nhiệm trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh và bền vững./.

