Biên phòng Đà Nẵng ra quân cao điểm chống khai thác IUU

Ngày 13/8, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức lễ ra quân cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới mục tiêu gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Đợt cao điểm ra quân dự kiến từ nay đến tháng 9/2025. Thực hiện mục tiêu triển khai đồng bộ các biện pháp, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU, đặc biệt là hành vi vượt ranh giới khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Theo Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng, đến 31/7/2025, thành phố đã xử lý dứt điểm 1.926 tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác). Hiện toàn thành phố có 4.142 tàu cá từ 6m trở lên, trong đó 96,7% đã được cấp phép khai thác; 100% tàu từ 15m trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chỉnh ủy Bộ đội Biên phòng Tp.Đà Nẵng lưu ý một số nhiệm vụ quan trọng cho đơn vị ra quân chống khai thác IUU. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tại lễ xuất quân, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chỉnh ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng lưu ý, công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm. Bộ đội Biên phòng sẽ hướng dẫn ngư dân khai báo xuất, nhập bến qua hệ thống “Kiểm soát tàu cá” và ứng dụng VNeID; duy trì mô hình “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn”, “Bến bãi tự quản” để khuyến khích ngư dân chấp hành pháp luật, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Song song đó, các đơn vị sẽ lập hồ sơ quản lý nhóm tàu “nguy cơ cao”, giám sát 100% tàu qua VMS, xử lý nghiêm hành vi gửi hoặc ngắt thiết bị giám sát, kiên quyết không cho xuất bến nếu không đủ điều kiện.

Lực lượng tuần tra sẽ bố trí tại cửa sông, cửa lạch, bãi ngang và quanh đảo để kiểm soát; 100% tàu ra vào cảng phải được kiểm tra, xác nhận. Các vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cũng sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm soát tàu, truy xuất nguồn gốc hải sản, bảo đảm tuân thủ pháp luật và các cam kết quốc tế./.