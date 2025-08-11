Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Vĩnh Long có trên 99% tàu lắp đặt thiết bị giám sát

Ngày 11/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại 23 xã, phường ven biển, nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, trên địa bàn tỉnh hiện có tổng số tàu cá đăng ký 4.652 tàu; trong đó, tàu có chiều dài từ 15m trở lên (hoạt động xa bờ) 2.263 tàu, chiếm 48,65% tàu cá toàn tỉnh và 2.389 tàu có chiều dài dưới 15 m (hoạt động gần bờ), chiếm 51,35%. Số lao động trên biển hơn 23.000 người.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Long có 2.241 tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát đạt 99,03%; vẫn còn 22 tàu chưa lắp đặt gồm: 2 tàu mới chuyển vùng đến, đang chờ thủ tục lắp đặt thiết bị và 20 tàu hư hỏng, ngưng hoạt động, đã xác minh tình trạng và vị trí neo đậu, giao cấp xã giám sát, theo dõi.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương trong công tác triển khai các mặt công tác chống khai thác IUU, giữ vững thành quả trong thời gian qua.

Tuy nhiên, với quyết tâm khắc phục các mặt tồn tại hạn chế, chuẩn bị tốt nhất các nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra về IUU của EC, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở, ngành, ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các sở, ngành, ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như: triển khai các biện pháp tuyên truyền vận động chủ tàu thực hiện đăng kiểm, giấy phép tàu cá, đạt mục tiêu theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý các tàu cá “3 không,” tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá vi phạm khai thác IUU, nhất là tại các khu vực cửa sông, ven biển trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị cũng đồng thời thực hiện tuyên truyền, vận động chủ tàu cá trên địa bàn tuân thủ nghiêm quy định về khai thác thủy sản, giám sát hành trình tàu cá, không khai thác vượt ranh giới trên biển, thực hiện thủ tục cập cảng, rời cảng cá đúng quy định; chủ động bảo đảm an toàn, khai thác thủy sản có trách nhiệm, không vi phạm vùng biển nước ngoài, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long các sở ngành kiểm tra hệ thống giám sát tàu cá tại cảng cá Bình Đại. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Phó Chủ tịch Nguyễn Quỳnh Thiện đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường khẩn trương triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn quản lý.

Cùng với đó, phân công cán bộ theo dõi, giám sát chặt chẽ toàn bộ chủ tàu cá có tàu thường xuyên hoạt động tại vùng gần ranh giới trên biển, kịp thời phối hợp với lực lượng Biên phòng trên địa bàn xử lý các tình huống xảy ra trên biển đối với tàu cá thuộc địa bàn quản lý.

Ngoài ra, các ngành chức năng xã phường, phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức quản lý chặt chẽ tàu cá không đăng ký trên địa bàn, áp dụng các biện pháp quản lý về niêm yết danh sách tại cộng đồng, niêm phong tàu cá, không để ngư cụ trên tàu, giao cá nhân theo dõi, giám sát,... để đảm bảo các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động không tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Về phía Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Buội cho biết, tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nghiêm túc quy định về thông báo danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác thủy sản bất hợp pháp theo Thông tư Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Địa phương đang tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác.

Về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản, không khai thác bất hợp pháp, từ năm 2024 đến nay đạt kết quả khá tốt, đặc biệt là không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, không có tàu khai thác vượt ranh giới trên biển.

Tuy nhiên, tàu mất kết nối với hệ thống giám sát hành trình vẫn còn xảy ra, trong 7 tháng qua xảy ra 2.529 lượt tàu mất kết nối trên 6 giờ./.

Đồng Tháp không còn vi phạm IUU nhờ tuyên truyền, giám sát đồng bộ Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả trong phòng, chống IUU, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, thực hiện tốt đăng kiểm tàu cá; cấp phép khai thác thủy sản.