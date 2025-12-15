Giá vàng ngày 15/12: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Sau chuỗi 4 ngày tăng liên tiếp, giá vàng tại thị trường châu Á đã chững lại và đi vào vùng ổn định trong phiên giao dịch đầu tuần (15/12). Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khi những bất đồng trong nội bộ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến giới đầu tư hoài nghi về triển vọng nới lỏng tiền tệ trong năm tới.

Vào lúc 6 giờ 47 giờ Việt Nam, tại Singapore, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,2% lên 4.306,33 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã có một tuần giao dịch thăng hoa với mức tăng tổng cộng 2,6%, neo giữ vững chắc quanh vùng giá 4.305 USD/ounce.

Đà hưng phấn của thị trường bị kìm hãm sau khi xuất hiện những tín hiệu trái chiều từ các nhà hoạch định chính sách Mỹ. Mặc dù Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tuần trước, nhưng quyết định này không đạt được sự đồng thuận tuyệt đối khi có tới ba thành viên bỏ phiếu chống.

Giới phân tích nhận định sự không chắc chắn về chính sách tiền tệ năm 2026 đang buộc các nhà giao dịch phải kiềm chế các lệnh đặt cược vào đà tăng của vàng. Thông thường, kim loại quý chỉ thực sự hấp dẫn khi chi phí đi vay ở mức thấp. Nếu lộ trình giảm lãi suất bị ngưng trệ, động lực tăng giá của vàng sẽ suy yếu.

Tại Việt Nam, sáng 15/12 công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 154,3-156,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 15/12:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: