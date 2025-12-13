Giá vàng ngày 13/12: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng duy trì gần mức cao nhất trong 7 tuần trong phiên giao dịch chiều 12/12 nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất nhiều đợt trong năm tới, sau khi cơ quan này bác bỏ các dự đoán về chính sách thắt chặt tiền tệ, từ đó hỗ trợ giá vàng.

Giá vàng giao ngay hiện đang ở mức 4.300,22 USD/ounce.

Chuyên gia phân tích Soni Kumari tại ANZ nhận định rằng vàng đang có triển vọng khá tích cực khi nhà đầu tư vẫn tin vào hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm tới.

Các tài sản không sinh lãi như vàng thường được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Tại Việt Nam, sáng 13/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 153,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 13/12:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: