Hoàn thiện hạ tầng trung gian cho thị trường khoa học và công nghệ

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, việc hình thành các cơ chế kết nối hiệu quả giữa nguồn cung công nghệ và nhu cầu của doanh nghiệp trở nên cần thiết. Việc vận hành Sàn giao dịch công nghệ giai đoạn mới của Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Hoàn thiện hạ tầng kết nối

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động nhất cả nước, tập trung nhiều trường-viện, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo.

Hiện nay, trong khi phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận, làm chủ và đổi mới công nghệ, thì các kết quả nghiên cứu từ viện, trường và tổ chức khoa học trên địa bàn chưa được khai thác hiệu quả, tỷ lệ chuyển giao công nghệ thành công còn thấp.

Sau hơn 10 năm vận hành, Sàn giao dịch công nghệ hiện hữu của Thành phố đã tiếp nhận hàng nghìn nhu cầu công nghệ từ doanh nghiệp, hỗ trợ hơn 280.000 lượt kết nối thông tin cung-cầu.

Từ tháng 12/2025, Sàn bắt đầu chia sẻ tự động gần 3.000 công nghệ, thiết bị lên Sàn quốc gia, qua đó mở rộng kết nối trên phạm vi toàn quốc. Hệ sinh thái của Sàn hiện có sự tham gia của 50 tập đoàn lớn, gần 2.000 doanh nghiệp, hàng trăm viện-trường, doanh nghiệp công nghệ cao và tổ chức trung gian, với hàng nghìn sản phẩm công nghệ cao.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá những con số trên cho thấy nền tảng thị trường khoa học-công nghệ đã được hình thành. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, kết nối nhiều chưa đồng nghĩa với giao dịch nhiều; thị trường hiện không còn thiếu công nghệ, mà đang thiếu những giao dịch thành công.

Tại sự kiện, 12 hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu đã được ký kết với tổng giá trị gần 19 tỷ đồng. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Sàn giao dịch công nghệ Thành phố giai đoạn mới được thiết kế lại với mục tiêu đưa công nghệ vào sản xuất. Việc vận hành Sàn cũng được đổi mới, từ cung cấp thông tin sang tạo ra giao dịch; từ kết nối rộng sang kết nối trúng; từ hỗ trợ chung sang đồng hành đến cùng.

Sàn mới sẽ quản trị theo từng nhu cầu cụ thể, mỗi nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp được theo dõi, tư vấn và hỗ trợ đến khi hình thành kết quả.

Sàn cũng tích hợp trọn gói các dịch vụ hỗ trợ giao dịch, từ tư vấn công nghệ, định giá, môi giới đến sở hữu trí tuệ và tài chính, nhằm rút ngắn hành trình từ nhu cầu đến hợp đồng. Việc kết nối trên Sàn có trọng tâm, không dàn trải, tập trung vào những công nghệ có khả năng ứng dụng cao, đáp ứng đúng yêu cầu của doanh nghiệp.

Dữ liệu công nghệ trên Sàn mới (techport.vn) được tổ chức theo 4 tầng, bao gồm: quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích), kết quả nghiên cứu (đề tài, nguyên mẫu), công nghệ-bí quyết kỹ thuật (know-how) và máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất.

Cách tổ chức này giúp doanh nghiệp dễ dàng xác định và lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu, năng lực tiếp nhận công nghệ.Hệ thống mới quản lý hồ sơ công nghệ theo toàn bộ vòng đời giao dịch, từ niêm yết, kết nối, đàm phán đến ký kết hợp đồng và theo dõi sau chuyển giao; trong đó, tích hợp các thông tin quan trọng như mức độ sẵn sàng công nghệ (TRL), tình trạng sở hữu trí tuệ và các chỉ số liên quan.

Hệ thống cũng công khai các chỉ số quan trọng như số lượng hồ sơ niêm yết, nhu cầu tiếp nhận, kết nối thành công, hợp đồng ký kết, tổng giá trị giao dịch... Việc minh bạch hóa dòng dữ liệu giao dịch trên Sàn sẽ giúp cơ quan quản lý đánh giá chính xác hơn “sức khỏe” của thị trường công nghệ, từ đó kịp thời điều tiết, hỗ trợ và ban hành các chính sách phù hợp.

Sàn Giao dịch công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn mới là bước chuyển đổi toàn diện từ mô hình kết nối thông tin sang giao dịch công nghệ trực tuyến có quản lý, theo dõi và đo lường hiệu quả thực chất.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Thành phố, góp phần thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Kết nối 3 nhà, tăng tỷ lệ thương mại hóa

Nhằm tăng cường kết nối 3 nhà, Sàn giao dịch công nghệ mới hình thành mạng lưới đơn vị tư vấn chiến lược, với sự tham gia của các tổ chức công nghệ, hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức tài chính, nhằm nâng chất lượng và tính khả thi của các giao dịch.

Bên cạnh môi trường trực tuyến, Sàn kết hợp linh hoạt các hoạt động kết nối trực tiếp, tạo không gian tương tác tin cậy, thực chất cho các bên tham gia thị trường.

Một điểm mới rất quan trọng trong hoạt động của Sàn giai đoạn này là mở rộng không gian kết nối, không chỉ trong phạm vi Thành phố mà kết nối thị trường địa phương trong cả nước.

Mục tiêu xa hơn, Thành phố định hướng xây dựng Sàn giao dịch công nghệ không có biên giới - nơi công nghệ tốt được kết nối rộng nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất, qua đó, từng bước tiếp cận thị trường quốc gia và vươn ra quốc tế.

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố đã ký kết hợp tác với các tỉnh, thành phố, tạo nền tảng để chia sẻ dữ liệu, kết nối cung-cầu và phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Chỉ sau gần 1 tuần ra mắt, Sàn giao dịch công nghệ mới của Thành phố đã kết nối, ký kết 12 hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu với tổng giá trị gần 19 tỷ đồng; trong đó có 3 hợp đồng thuộc các lĩnh vực công nghệ chiến lược như Robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo.

Đánh giá về việc Thành phố Hồ Chí Minh vận hành Sàn mới, ông Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng đây không chỉ là sự cải tiến về kỹ thuật mà còn là bước chuyển về mô hình vận hành, giúp Sàn trở thành nền tảng tích hợp thông tin, dữ liệu và dịch vụ công nghệ một cách đồng bộ, minh bạch.

Theo ông, các sàn giao dịch công nghệ được xác định là thiết chế quan trọng trong phát triển thị trường khoa học và công nghệ, đóng vai trò hạt nhân trong việc kết nối cung-cầu công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Hiện nay, cả nước có 19 Sàn giao dịch công nghệ, trong đó có 18 Sàn tại địa phương và 1 sàn cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, đang từng bước kết nối, liên thông dữ liệu giữa các địa phương và quốc gia.

Ở góc độ cơ sở nghiên cứu, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao việc vận hành Sàn phiên bản mới. Với vai trò một trường đại học kỹ thuật-công nghệ, nhà trường đang đẩy mạnh quá trình thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu và giải pháp công nghệ.

Sàn mở ra cơ hội để nhà trường nắm bắt nhanh, đầy đủ nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp, từ đó định hướng hoạt động nghiên cứu, phát triển giải pháp sát với nhu cầu thực tiễn. Các ý tưởng, công trình nghiên cứu, giải pháp, sáng chế của nhà trường nhờ đó có thể tiếp cận thị trường nhanh hơn, rút ngắn chặng đường từ nghiên cứu đến ứng dụng.

Tiến sỹ Đặng Xuân Ba, Giám đốc Trung tâm Robot thông minh, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết hiện Trung tâm đã phát triển nhiều công nghệ chiến lược trong lĩnh vực drone và hệ thống thông minh.

Thông qua các hoạt động kết nối của Sàn giao dịch công nghệ của Thành phố trước đây, nhiều công nghệ và thành quả nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu đã được chuyển giao cho đối tác, với nhiều hợp đồng khoa học và công nghệ được triển khai.

Với định hướng hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ phiên bản mới, cách tiếp cận trong phát triển khoa học và công nghệ sẽ được thay đổi, thay vì phải hoàn thiện toàn bộ công nghệ, giải pháp mới chuyển giao, các công nghệ ở giai đoạn phát triển ban đầu cũng có thể được đưa lên sàn để kết nối đầu tư và tiếp tục hoàn thiện. Nhờ đó, nhiều đối tượng nghiên cứu có thể tiếp cận Sàn, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ theo hướng bền vững.

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, Sàn Giao dịch công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu mỗi năm kết nối ít nhất 1.500 lượt thông tin cung-cầu công nghệ; hỗ trợ ký kết ít nhất 50 hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc mua bán thiết bị; nâng tỷ lệ công nghệ có hồ sơ sở hữu trí tuệ rõ ràng, có định giá độc lập đạt trên 70% tổng số công nghệ chào bán./.

