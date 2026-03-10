Nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghệ giành giải Ba cuộc thi lập trình quốc tế

Năm 2026, lần đầu tiên Cuộc thi Lập trình quốc tế NAPROCK International Programming Contest được tổ chức tại Việt Nam do Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đăng cai, phối hợp cùng Hiệp hội Bảo trợ Cuộc thi Lập trình KOSEN và Hội tin học Việt Nam.

Cuộc thi quy tụ 36 đội tuyển với 114 sinh viên đến từ bốn quốc gia, gồm: Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Mông Cổ.

Năm nay, giải nhất cả hai hạng mục đều thuộc về các đội đến từ Nhật Bản.

Đặc biệt, nhóm 3 sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội gồm: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Nhật và Đỗ Thái Sơn, giành giải ba hạng mục Phần mềm sáng tạo theo chủ đề./.