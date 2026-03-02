Đánh giá diện rộng cấp quốc gia chất lượng giáo dục phổ thông với lớp 5 và lớp 9

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BGDĐT quy định về đánh giá diện rộng cấp quốc gia chất lượng giáo dục phổ thông.

Thông tư quy định, đánh giá diện rộng quốc gia được thực hiện theo mẫu ở phạm vi toàn quốc đối với lớp 5 và lớp 9 theo chu kỳ 5 năm.

Nội dung đánh giá bám sát yêu cầu cần đạt trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục tương ứng với các lớp; được thiết kế thành các bài khảo sát tích hợp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình đánh giá diện rộng.

Công cụ khảo sát bao gồm các bài khảo sát để đánh giá kết quả học tập học sinh thông qua hệ thống câu hỏi được xây dựng bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; các bộ phiếu hỏi để thu thập thông tin của các bên liên quan nhằm khảo sát, đánh giá về các nhân tố tác động đến việc dạy và học.

Việc khảo sát được thực hiện trên máy vi tính, trên giấy hoặc kết hợp trên giấy và trên máy vi tính.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công và chỉ đạo tổ chức triển khai các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia; chủ trì ký kết hợp tác quốc tế các chương trình đánh giá diện rộng quốc tế; xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu, phân tích kết quả đánh giá diện rộng cấp quốc gia; tập huấn bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về đánh giá diện rộng…

Sở giáo dục và đào tạo tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của địa phương phối hợp với ngành giáo dục triển khai các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia tại địa phương; bố trí ngân sách địa phương hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để thực hiện các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia.

Sở giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia tại địa phương, sử dụng các kết quả đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Theo thông tư, việc đánh giá diện rộng cấp quốc gia nhằm cung cấp các thông tin khách quan, tin cậy về chất lượng giáo dục phổ thông, làm cơ sở đề xuất các chính sách, giải pháp đổi mới hoạt động dạy và học đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, hội nhập quốc tế. Việc đánh giá diện rộng cấp quốc gia phải bảo đảm yêu cầu phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, khoa học, trung thực, khách quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2026 và thay thế Thông tư số 51/2011/TT-BGDĐT ngày 3/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia đang thực hiện theo Thông tư 51/2011/TT-BGDĐT được tiếp tục triển khai đến khi hoàn thành theo kế hoạch đã được phê duyệt./.

