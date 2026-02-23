Khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục Đại học từ mô hình trường-viện

Với triết lý giáo dục kết hợp hài hòa giữa truyền thống lịch sử đáng tự hào và những giá trị văn hóa dân tộc, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế sau khi hợp nhất với Trường Cao đẳng Y tế Huế mở ra cơ hội lớn để phát triển đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành y tế và đất nước.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tiền thân là Khoa Y thuộc Viện đại học Huế, được thành lập ngày 28/3/1957. Năm 1961, Trường đổi tên thành Trường Đại học Y khoa Huế thuộc Viện Đại học Huế.

Từ năm 1994, đơn vị trở thành trường thành viên của Đại học Huế, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 26/3/2007, Trường Đại học Y khoa Huế được đổi tên thành Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và đến tháng 10/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế để phát triển theo mô hình Trường - Viện cấp quốc gia, hướng đến đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Sau gần 70 năm xây dựng và phát triển, Trường không ngừng vươn lên thực hiện tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh. Đến nay, Trường đào tạo được gần 35.000 bác sỹ, dược sỹ, cử nhân và hơn 12.000 cán bộ y tế trình độ sau đại học cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Sau khi sáp nhập, số lượng viên chức, người lao động cơ hữu của Trường và Bệnh viện là trên 1.300 người; trong đó có 10 giáo sư, 60 phó giáo sư, 114 tiến sĩ, 281 thạc sỹ.

Giáo sư Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế thông tin, đơn vị đang đào tạo 11 ngành trình độ đại học, 6 ngành trình độ cao đẳng.

Số lượng tuyển sinh hàng năm trên 1.700 sinh viên đại học và 800 sinh viên cao đẳng, đưa quy mô đào tạo hiện nay là gần 10.000 sinh viên.

Hệ sau đại học, nhà trường đang đào tạo 104 ngành và chuyên ngành, số lượng tuyển sinh hàng năm gần 1.000 học viên... Nhà trường hợp tác với trên 60 trường đại học và tổ chức chính phủ, phi chính phủ về giáo dục, y tế hàng đầu từ hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Bệnh viện của trường là bệnh viện đa khoa công lập hạng I, cấp chuyên sâu, với quy mô 700 giường bệnh, đội ngũ cán bộ gồm các chuyên gia chuyên khoa đầu ngành, có uy tín trong khu vực và cả nước...

Toàn cảnh Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát triển theo mô hình Trường-Viện hướng tới đạt chuẩn quốc tế

Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị đã xác định rõ: “Phát triển Trường Đại học Y - Dược Huế theo mô hình Trường - Viện cấp quốc gia và hướng tới đạt chuẩn quốc tế” và “Phát triển Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế.”

Năm 2025, là năm ghi dấu nổi bật bước phát triển quan trọng của Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế trong tiến trình đổi mới và hội nhập.

Nhà trường đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục Đại học.

Với chiến lược phát triển theo mô hình Trường-Viện cấp quốc gia và hướng tới đạt chuẩn quốc tế, phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế từng bước đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế. Nhà trường tiếp tục tập trung đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tích hợp, dựa trên năng lực, lấy người học làm trung tâm.

Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế; mở rộng các hoạt động phục vụ cộng đồng, đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Giáo sư Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế chia sẻ.

Từng học tập tại trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế, bạn Vũ Hà Lan, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi (tỉnh Nghệ An) cho hay: Trường thực sự là một môi trường học tập toàn diện và lý tưởng cho sinh viên y khoa. Tại đây, em được học hỏi trực tiếp từ các giáo sư, chuyên gia đầu ngành với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú. Đặc biệt, nhờ có Bệnh viện ngay trong hệ thống, em có cơ hội thực hành lâm sàng thực tế, tiếp xúc và chăm sóc bệnh nhân từ sớm. Những trải nghiệm “cọ xát” thực tiễn này giúp em rèn luyện kỹ năng chuyên môn, xây dựng sự tự tin vững vàng khi đi làm tại trung tâm y tế.

Làm việc tại Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế gần 5 năm, chị Đoàn Nhật Lệ, giảng viên Khoa Y học cổ truyền chia sẻ: Trong suốt thời gian công tác và giảng dạy tại trường, chị luôn nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện để tập trung vào công việc chuyên môn, thúc đẩy nghiên cứu khoa học.

Nhà trường đặc biệt quan tâm đến đời sống cán bộ, giảng viên, không ngừng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, giúp mọi người yên tâm cống hiến. Chính những điều kiện thuận lợi ấy đã khơi dậy động lực mạnh mẽ để chị đồng hành, gắn bó và góp phần vào sự phát triển bền vững của nhà trường.

Với nỗ lực bền bỉ, đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã được trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý, được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” vào năm 2011.

Nhà trường, nhiều đơn vị và cá nhân đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành.../.

