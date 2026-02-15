Sinh viên quốc tế ấn tượng với sự gìn giữ văn hóa Tết cổ truyền của người Việt

Dù mới lần đầu tiên có cơ hội trải nghiệm Tết Nguyên đán của Việt Nam nhưng các sinh viên quốc tế cho biết họ vô cùng ấn tượng bởi không khí tưng bừng, vui vẻ và ấm áp, đặc biệt là sự trân trọng tình cảm gia đình và gìn giữ văn hóa cổ truyền của người Việt.

Oussama Faquihi, đến từ Morocco, sinh viên Đại học Aix-Marseille sang Việt Nam học tại Trường Đại học Ngoại thương theo chương trình trao đổi học kỳ 2. Nam sinh cảm thấy rất hào hứng và tò mò khi đường phố rực rỡ sắc màu, mọi người vui vẻ, và bầu không khí rất ấm áp trong những ngày giáp Tết. Mọi người đều mong muốn trở về nhà để đoàn tụ gia đình, dọn dẹp và trang trí nhà cửa, lì xì và chúc nhau sức khỏe, thành công trong năm mới. “Mọi thứ mang lại cảm giác đặc biệt và đầy ý nghĩa,” Oussama Faquihi hào hứng nói.

Chàng sinh viên Morocco cho hay thực sự cảm thấy được chào đón khi một người bạn Việt Nam mời về nhà đón Tết cùng gia đình, được đối xử như một thành viên trong nhà, cùng chia sẻ món ăn.

Oussama Faquihi trổ tài vẽ họa tiết trên nón lá. (Ảnh: NVCC)

“Lần đầu tiên tôi được mặc áo dài, được ăn thử các món ăn truyền thống của người Việt, được học cách chào hỏi người lớn một cách đúng mực và cách chúc Tết. Tôi sẽ không bao giờ quên trải nghiệm này,” Oussama Faquihi xúc động chia sẻ.

Nam sinh cho biết tại Morocco, vào dịp đầu năm, mọi người cũng dành thời gian cho gia đình, cùng nhau ăn uống và tặng quà. Điểm giống với Tết là tinh thần gia đình và ý nghĩa khởi đầu mới nhưng điểm khác là Tết kéo dài hơn và mang tính truyền thống, biểu tượng rõ nét hơn. Mọi người chuẩn bị trong nhiều ngày, trang trí nhà cửa và đi thăm họ hàng. Cả thành phố như thay đổi và ai cũng trao nhau những lời chúc tích cực cho năm mới.

“Qua Tết, tôi hiểu rằng người Việt rất coi trọng sự tin cậy, gia đình, truyền thống và đặc biệt đề cao sự hài hòa, rất hào phóng và luôn vui vẻ khi mời người khác cùng tham gia vào các hoạt động đón Tết. Trước khi đến, tôi hình dung Việt Nam là một đất nước rất nhộn nhịp, giàu truyền thống, có đồ ăn tuyệt vời và con người thân thiện. Sau khi học tập tại đây, tôi còn có ấn tượng tích cực hơn nữa. Mọi người rất hiếu khách, văn hóa phong phú, và cuộc sống hằng ngày rất sôi động. Tôi thực sự thích sống ở đây,” Oussama Faquihi vui vẻ nói.

Airi Inoue chụp ảnh với linh vật rồng thời Lý ở hồ Tây. (Ảnh: NVCC)

Giống như Oussama Faquihi, Airi Inoue, sinh viên người Nhật Bản đến từ Đại học Keio và đang theo học chương trình trao đổi tại Trường Đại học Ngoại thương.

Lần đầu tiên trải nghiệm Tết Việt, Airi Inoue thực sự ấn tượng với không khí tươi vui, ấm áp và đặc biệt là sự trân trọng, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống của người Việt. Nữ sinh cho hay rất thích thú khi lần đầu tiên được gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả trong hoạt động do nhà trường tổ chức.

“Ở Nhật Bản, mọi người cũng trở về nhà để cùng đoàn tụ trong dịp năm mới, cùng ăn các món ăn truyền thống, đi lễ chùa để cầu may mắn và sức khỏe…” nữ sinh chia sẻ.

Vongvichitta Silivong đã có hai năm được trải nghiệm Tết Nguyên đán của Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Không phải là sinh viên trao đổi mà là một sinh viên chính quy của Trường Đại học Ngoại thương, ngành Kinh tế đối ngoại nên với Vongvichitta Silivong, quốc tịch Lào, năm nay là lần thứ hai trải nghiệm Tết cổ truyền của Việt Nam.

“Không khí Tết rất vui và ấm áp với nhiều hoạt động truyền thống ý nghĩa. Mọi người cùng đi chợ Tết, chúc Tết, mừng tuổi và cùng thưởng thức các món ăn truyền thống như bánh chưng. Đặc biệt, Tết Nguyên đán của người Việt và Tết Bunpimay của Lào có điểm tương đồng khi đều là những ngày của đoàn tụ gia đình. Em thực sự ấn tượng khi nhận thấy người Việt rất trân trọng và giữ gìn văn hóa truyền thống,” Vongvichitta Silivong nói.

Với Oussama Faquihi, điều hạnh phúc nhất vào dịp Tết là khi bạn bè Việt Nam rủ đi chúc Tết và mời dùng bữa cùng gia đình. “Chúc mừng năm mới! Chúc mọi người vui vẻ, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành công và tiền vào như nước!” nữ sinh viên Lào hào hứng nói lời chúc Tết bằng tiếng Việt./.

