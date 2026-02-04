Bộ Quốc phòng lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng tuyển sinh 23 trường quân đội

Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) cho biết năm 2026, đơn vị này sẽ lần đầu tiên tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh vào 23 trường khối quân đội.

Kỳ thi dự kiến tổ chức sau kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Bài thi được Ban tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng phối hợp với Viện Đào tạo số và Khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng, theo hướng đánh giá năng lực cốt lõi của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bài thi gồm 3 phần, mỗi phần thi 50 điểm, tổng số điểm là 150 điểm, mỗi phần thi 50 điểm.

Phần 1 là Toán học và xử lý số liệu/tư duy định lượng, thời gian làm bài là 80 phút, gồm 50 câu hỏi (35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 lựa chọn, 15 câu hỏi điền đáp án), chấm theo thang điểm 50.

Phần 2 là Văn học - ngôn ngữ/tư duy định tính, thời gian làm bài là 55 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có 25 câu hỏi đơn và 5 chùm câu hỏi, chấm thang điểm 50.

Phần 3 là khoa học và Tiếng Anh, thời gian làm bài là 60 phút, gồm 50 câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và dạng điền đáp án, thang điểm 50.

Ở phần 3, thí sinh có thể lựa chọn làm phần thi khoa học hoặc tiếng Anh. Trong phần thi khoa học, thí sinh cũng có thể lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp gồm: Vật lý và Hóa học, Hóa học và Sinh học, Vật lý và Sinh học, Lịch sử và Địa lý.

Mỗi môn trong một tổ hợp khoa học sẽ có 25 câu hỏi, gồm các câu hỏi đơn và chùm câu hỏi liên quan tới 1 ngữ cảnh. Mỗi môn trong tổ hợp thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên sẽ có 1 câu hỏi dạng điền đáp án.

Phần thi tiếng Anh có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có 35 câu hỏi đơn và 3 chùm câu hỏi (mỗi chùm liên quan tới 1 ngữ cảnh, các câu hỏi về từ vựng, ngữ pháp, diễn đạt trong văn bản viết, đọc hiểu văn bản, câu hỏi tình huống).

Thí sinh sẽ làm bài thi trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đủ tiêu chuẩn. Điểm bài thi của thí sinh được chấm tự động bằng phần mềm thi đánh giá năng lực. Kết quả thi được hiển thị trên màn hình máy tính sau khi thí sinh kết thúc bài làm hoặc hết thời gian quy định.

Bên cạnh phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, năm 2026 vẫn tiếp tục duy trì thêm 3 phương thức tuyển sinh khác đã thực hiện trong các năm trước, gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026; xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh./.

