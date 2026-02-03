20 trường tiểu học được trao Giải trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025

Theo Quyết định số 03/QĐ-BTC ngày 31/12/2025 của Ban Tổ chức Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025, các trường đạt giải được phân theo ba hạng mục: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, với cơ cấu giải thưởng đa dạng, phản ánh mức độ sáng tạo và hiệu quả triển khai mô hình trường học không rác thải nhựa./.
Cấm rác thải nhựa dùng một lần: Câu chuyện không của riêng du lịch Thủ đô
Giảm phát thải nhựa sẽ bắt đầu từ đâu không còn là trách nhiệm của cơ quan quản lý Thủ đô, mà đây cũng là câu chuyện của chính chúng ta, mỗi người dân và mỗi du khách trên hành trình xê dịch của mình.