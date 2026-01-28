Động đất mạnh 6,0 làm rung chuyển đảo Mindanao của Philippines

Chiều 28/1 (giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 6,0 đã làm rung chuyển đảo Mindanao của Philippines.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Đức, trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10km.

Trong khi đó, Trung tâm Địa chấn châu Âu-Mediterranean (EMSC) cho biết động đất xảy ra lúc 14h47 ở gần khu vực Dinaig, Maguindanao del Norte, thuộc vùng Mindanao.

Cơ quan này xác định độ sâu chấn tiêu là 35km, sâu hơn nhiều so với thông số của Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Đức.

Dựa trên dữ liệu địa chấn sơ bộ, EMSC cho rằng nhiều người ở khu vực gần tâm chấn có thể cảm nhận rung lắc. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại từ trận động đất này.

Động đất thường xuyên xảy ra ở Philippines, do nước này nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có các hoạt động địa chấn mạnh trải dài qua Đông Nam Á và vùng lòng chảo Thái Bình Dương./.

