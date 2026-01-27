Thế giới

Indonesia: Động đất 5,5 độ ngoài khơi làm rung chuyển Yogyakarta và Bali

Indonesia cho biết một trận động đất có độ lớn 5,5 đã xảy ra ngoài khơi huyện Pacitan, tỉnh Đông Java, vào sáng 27/1, người dân đã nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn từ chính quyền.

Ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất tại Poso, Trung Sulawesi, Indonesia hồi năm ngoái. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết một trận động đất có độ lớn 5,5 đã xảy ra ngoài khơi huyện Pacitan, tỉnh Đông Java, vào sáng 27/1. Độ rung lắc được cảm nhận rõ tại nhiều khu vực trên đảo Java và Bali.

Động đất xảy ra vào lúc 8h20 theo giờ địa phương (tức 7h20 theo giờ Hà Nội), tâm chấn nằm cách Pacitan khoảng 25 km về phía Đông Bắc, ở độ sâu 105km, thuộc loại động đất có độ sâu trung bình. Trận động đất có tâm chấn dưới đáy biển nhưng không gây nguy cơ sóng thần.

Mặc dù xảy ra ngoài khơi, rung chấn vẫn được ghi nhận tại Pacitan và các huyện lân cận của Đông Java, cũng như tại một số khu vực thuộc Đặc khu Yogyakarta và Bali, với cường độ từ nhẹ đến trung bình.

Tại thành phố và huyện Blitar, cách tâm chấn khoảng 200km, nhiều người dân đã hoảng loạn và vội vã rời khỏi nhà khi mặt đất rung chuyển trong vài giây.

Theo ghi nhận ban đầu, đến nay chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Các hoạt động sinh hoạt và sản xuất tại một số khu vực bị gián đoạn ngắn trước khi nhanh chóng trở lại bình thường.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời cảnh giác trước khả năng xảy ra dư chấn và kiểm tra tình trạng an toàn của nhà cửa theo hướng dẫn của cơ quan chức năng./.

