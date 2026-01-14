Thái Lan: Cần cẩu rơi trúng đoàn tàu đang chạy khiến hàng chục người thiệt mạng

Siam News và Reuters sáng 14/1 đưa tin một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, khi một cần cẩu đè trúng đoàn tàu khách đang chạy.

Chiếc cần cẩu dùng để nâng kết cấu cầu trong dự án xây dựng đường sắt bị sập, đè trúng đoàn tàu khách chạy tuyến Bangkok-Nakhon Ratchasima, gây cháy lớn và thiệt hại nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 45 phút, thời điểm đoàn tàu đang chạy qua khu vực thi công.

Cần cẩu đặt phía trên đường ray bất ngờ mất thăng bằng và đổ sập xuống, đè lên nhiều toa tàu, khiến ngọn lửa bùng phát và lan rộng ra khu vực xung quanh, gây hoảng loạn cho hành khách và người dân lân cận.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định có ít nhất 22 người thiệt mạng và khoảng 55 người bị thương. Tuy nhiên, các con số này vẫn đang được tiếp tục rà soát và xác nhận chính thức.

Hiện lực lượng chức năng từ nhiều đơn vị đã được huy động khẩn cấp tới hiện trường, gồm các đội cứu hộ, cứu nạn, y tế khẩn cấp và cứu hỏa, nhằm hỗ trợ người bị thương, khống chế đám cháy và khẩn trương sơ tán các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các cơ quan liên quan đang tiến hành điều tra chi tiết nguyên nhân vụ tai nạn./.

