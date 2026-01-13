Mỹ: Boeing tiếp tục ra tòa liên quan thảm họa 737 MAX

Một tòa án liên bang tại Chicago (Mỹ) ngày 12/1 đã bắt đầu xét xử đơn kiện thứ hai nhằm vào tập đoàn Boeing liên quan đến thảm họa rơi máy bay 737 MAX của hãng Ethiopian Airlines năm 2019, một trong hai vụ tai nạn khiến dòng máy bay này bị đình chỉ bay trên toàn cầu.

Nguyên đơn trong vụ kiện là ông Manant Vaidya - một công dân Canada đã mất cha mẹ, em gái, anh rể và hai cháu nhỏ trong vụ tai nạn xảy ra tháng 3/2019, khiến 157 người thiệt mạng. Gia đình họ khi đó đang trên đường tới Kenya - quê hương của người em gái.

Ông Vaidya chia sẻ trong tuyên bố đăng trên trang web của hãng luật Clifford Law Firm - đại diện pháp lý cho ông: “Thật khó tin rằng cả gia đình tôi đều đã ra đi một cách chớp nhoáng và theo cách kinh hoàng đến như vậy. Đến giờ, tôi và vợ vẫn không thể ngăn được nước mắt khi nghĩ đến những giây phút cuối cùng của những người thân yêu.”

Theo kế hoạch, quá trình chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu từ ngày 12/1, trong khi phần tranh luận mở đầu có thể diễn ra vào chiều 13/1 hoặc ngày 14/1.

Boeing từng công khai xin lỗi về thảm họa tại Ethiopia, cũng như vụ rơi máy bay Lion Air tại Indonesia hồi tháng 10/2018. Cả hai vụ tai nạn - khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng - đều liên quan đến phần mềm ổn định bay MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) của dòng máy bay 737 MAX.

Một người phát ngôn của Boeing cho biết tập đoàn này “vô cùng đau buồn trước những mất mát của các gia đình nạn nhân” và đã chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với các tai nạn.

Boeing cam kết “bồi thường đầy đủ và công bằng” cho các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời tôn trọng quyền của họ theo đuổi các vụ kiện tại tòa án.

Trước đó, tháng 11/2025, cũng tại tòa án liên bang ở Chicago, một bồi thẩm đoàn đã phán quyết Boeing phải bồi thường 28,45 triệu USD cho gia đình của một nạn nhân người Ấn Độ trong thảm họa 737 MAX./.

