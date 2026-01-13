Thẩm phán Mỹ vô hiệu hóa quyết định của chính quyền Trump về dự án điện gió

Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 12/1 đã mở đường cho dự án điện gió ngoài khơi Revolution Wind tại khu vực New England nối lại hoạt động, qua đó vô hiệu hóa quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm dừng dự án này.

Thẩm phán Tòa án Liên bang quận Royce Lamberth đã chấp thuận yêu cầu của Revolution Wind, hủy bỏ động thái của Bộ Nội vụ Mỹ đình chỉ dự án ngoài khơi bang Rhode Island.

Theo quyết định của tòa, dự án được phép “ngay lập tức nối lại các hoạt động bị ảnh hưởng."

Revolution Wind khẳng định sẽ sớm tái khởi động thi công, đặt an toàn lên hàng đầu và hướng tới mục tiêu cung cấp nguồn điện “giá cả phải chăng, ổn định” cho khu vực Đông Bắc nước Mỹ.

Dự án do Tập đoàn Orsted nắm 50% cổ phần, cùng một nhà phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo thuộc Tập đoàn đầu tư BlackRock.

Trước đó, ngày 22/12/2025, Bộ Nội vụ Mỹ thông báo tạm dừng các hợp đồng thuê đối với Revolution Wind và 4 dự án điện gió ngoài khơi khác đang xây dựng, với lý do rủi ro an ninh quốc gia. Quyết định này làm dấy lên hoài nghi về tương lai của ngành điện gió ngoài khơi, lĩnh vực vốn không được Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao trong chính quyền ủng hộ.

Thẩm phán Lamberth cho rằng Revolution Wind có nhiều khả năng thắng kiện, sẽ phải đối mặt với “tổn hại không thể khắc phục” nếu không được áp dụng biện pháp khẩn cấp, đồng thời nhấn mạnh việc cho phép dự án tiếp tục là “phù hợp với lợi ích công cộng."

Công viên điện gió gồm 65 tuabin ngoài khơi Rhode Island hiện đã hoàn thành khoảng 87% và dự kiến đi vào vận hành trong năm nay, cung cấp điện cho hơn 350.000 hộ gia đình.

Theo đơn xin lệnh cấm tạm thời nộp hôm 2/1, dự án đã nhận hơn 20 phê duyệt từ Bộ Nội vụ cùng các cơ quan liên bang và bang, đồng thời đã chi hoặc cam kết chi hơn 5 tỷ USD.

Tổng thống Trump lâu nay nhiều lần chỉ trích điện gió, cho rằng các tuabin làm xấu cảnh quan và chi phí cao. Bên cạnh nỗ lực ngăn cấp phép các trang trại điện gió mới, chính quyền của ông cũng đã tìm cách chặn toàn bộ các khoản vay liên bang dành cho lĩnh vực năng lượng gió./.

IEA: Chính sách năng lượng của Mỹ ảnh hưởng triển vọng điện gió toàn cầu Trong báo cáo “Năng lượng tái tạo 2025” công bố đầu tháng này, IEA dự báo công suất điện gió ngoài khơi toàn cầu giai đoạn 2025–2030 đạt khoảng 140 gigawatt, thấp hơn 27% so với dự báo năm ngoái.