Mỹ tăng cường xúc tiến thương mại nông nghiệp với Việt Nam và một số nước

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) sẽ tổ chức 6 phái đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp tới Việt Nam, Indonesia, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Saudi Arabia trong năm 2026 nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Mỹ.

Đối với Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết cơ quan này duy trì sự hiện diện sâu rộng tại Việt Nam nhằm thúc đẩy cơ hội thị trường cho các nhà sản xuất Mỹ tại một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ phụ trách thương mại và quan hệ nông nghiệp quốc tế Luke J. Lindberg cho biết việc thúc đẩy xuất khẩu có ý nghĩa then chốt đối với sự thành công của nền kinh tế nông nghiệp, cũng như của toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Mỗi năm, đội ngũ chuyên gia về tiếp thị và thương mại của Bộ Nông nghiệp Mỹ xác định các thị trường toàn cầu mới và đang tăng trưởng, mang lại triển vọng hàng đầu cho các nhà xuất khẩu của Mỹ.

Theo ông Lindberg, năm nay, Bộ Nông nghiệp Mỹ đang tập trung các nỗ lực nói trên vào những thị trường mà Tổng thống Donald Trump đã tạo ra sân chơi bình đẳng cho nông dân và chủ trang trại Mỹ trên toàn cầu.

Thông báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết phái đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp tới Jakarta, Indonesia, dự kiến diễn ra từ ngày 2-5/2. Các nhà xuất khẩu của Mỹ quan tâm đến việc tìm hiểu những cơ hội thương mại được tạo ra từ Hiệp định Thương mại Đối ứng Mỹ-Indonesia.

Với thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt năm 2025, thị trường Indonesia mang lại những cơ hội mới và liên tục cho nông dân, chủ trang trại và các nhà chế biến thực phẩm của Mỹ nhằm mở rộng doanh số bán hàng, một phần nhờ tầng lớp trung lưu đông đảo, tăng trưởng kinh tế ổn định, cũng như phạm vi tiếp cận rộng khắp khu vực thông qua khách hàng từ Malaysia và Timor-Leste. Indonesia là thị trường hàng đầu đối với các sản phẩm sữa và thịt bò halal, đậu nành, lúa mì, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm hướng tới người tiêu dùng của Mỹ.

Tiếp theo Indonesia, phái đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp Mỹ sẽ tới Manila, Philippines, từ ngày 13-16/ để tìm hiểu cơ hội thương mại tại thị trường đang phát triển mạnh mẽ và nền kinh tế tăng trưởng nhanh của Philippines.

Phái đoàn sẽ kết nối các nhà sản xuất của Mỹ với những người mua chủ chốt tại Philippines, qua đó mở rộng cơ hội kinh tế, hỗ trợ sự thịnh vượng của khu vực nông thôn và duy trì năng lực cạnh tranh toàn cầu cho các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.

Philippines hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 đối với các mặt hàng nông sản và thực phẩm của Mỹ, với kim ngạch trung bình 3,6 tỷ USD mỗi năm trong vòng 5 năm qua. Là một trong 20 quốc gia đông dân nhất thế giới với 118 triệu người, Philippines mang đến tiềm năng xuất khẩu to lớn cho các doanh nghiệp nông nghiệp Mỹ nhờ dân số trẻ và tăng trưởng nhanh, thị hiếu tiêu dùng mạnh mẽ đối với thực phẩm và đồ uống của Mỹ, cùng nền kinh tế dịch vụ phát triển vững chắc.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, sau Philippines, các phái đoàn bổ sung khác sẽ được tổ chức tới Thổ Nhĩ Kỳ (tháng 5/2026), Australia (tháng 8/2026), Saudi Arabia (tháng 9/2026), và Việt Nam (tháng 11/2026) trong chiến lược xúc tiến xuất khẩu tổng thể năm 2026./.

