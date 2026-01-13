Cuba khẳng định sẵn sàng đối thoại nghiêm túc với Mỹ

Ngày 12/1, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định La Habana luôn sẵn sàng đối thoại nghiêm túc và có trách nhiệm với các chính quyền Mỹ, trong đó có cả chính quyền hiện tại, trên cơ sở bình đẳng chủ quyền, tôn trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế, với lợi ích đôi bên và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu họp báo, nhà lãnh đạo Cuba cho biết hiện không tiến hành cuộc đàm phán nào với Chính phủ Mỹ, ngoại trừ các mối liên quan kỹ thuật trong lĩnh vực di cư.

Ông khẳng định lịch sử đã chứng minh rằng để quan hệ giữa Mỹ và Cuba tiến triển, cần dựa trên luật pháp quốc tế thay vì thù địch, đe dọa và cưỡng chế kinh tế.

Cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố Chính phủ nước này sẵn sàng đóng vai trò trung gian thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Cuba trong điều kiện cả hai bên đều đồng thuận.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại cuộc họp báo tại họp báo thường kỳ sau cuộc điện đàm cùng ngày với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, Tổng thống Sheinbaum cho biết vai trò trung gian của Mexico trong đối thoại Mỹ-Cuba chỉ có thể thực hiện được khi được cả 2 bên đề nghị và thống nhất. Bà nhấn mạnh Mexico luôn trong “điều kiện và tinh thần sẵn sàng tốt nhất” để đảm nhiệm vai trò ngoại giao này nếu được yêu cầu.

Liên quan đến quan hệ Mexico-Cuba, Tổng thống Sheinbaum tái khẳng định Mexico tiếp tục cung cấp dầu mỏ cho La Habana trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết và vì lý do nhân đạo, đồng thời nhấn mạnh việc cung cấp dầu cho đảo quốc Caribe là một phần của thông lệ hợp tác lịch sử song phương.

Lượng dầu xuất khẩu hiện nay của Mexico sang Cuba không vượt quá mức đã duy trì suốt nhiều năm qua. Các chuyến hàng dầu trước đây được thực hiện dựa trên cả yếu tố thương mại và hỗ trợ nhân đạo. Bà cũng nêu bật quyền tự quyết về tài nguyên thiên nhiên của các quốc gia và phản đối mọi hình thức áp đặt từ bên ngoài.

Phát biểu của Chủ tịch Cuba và đề nghị của Tổng thống Mexico được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và La Habana đang chịu ảnh hưởng trước những diễn biến mới trong khu vực, đặc biệt sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/1 đã kêu gọi Cuba sớm “đạt thỏa thuận” với Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng các nguồn dầu mỏ và tiền từ Venezuela chuyển về Cuba có thể bị ngừng lại.

Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố Cuba sẽ không còn nhận dầu hoặc tiền cho "các dịch vụ an ninh" mà nước này cung cấp tại Venezuela.

Phía Chính phủ Cuba phản hồi chưa bao giờ nhận và cũng không nhận bất kỳ khoản bồi thường bằng tiền hoặc vật chất nào cho các dịch vụ an ninh mà La Habana đã cung cấp.

Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez khẳng định giống như mọi quốc gia khác, Cuba có quyền nhập khẩu nhiên liệu từ những thị trường sẵn sàng xuất khẩu./.

