Liên hợp quốc: Lệnh cấm vận của Mỹ cản trở Cuba khắc phục hậu quả bão Melissa

Ngày 1/11, Điều phối viên Liên hợp quốc tại Cuba, ông Francisco Pichón, cho biết lệnh cấm vận phi pháp do Mỹ đơn phương áp đặt đang làm trầm trọng thêm những khó khăn trong việc huy động nguồn lực cung cấp viện trợ và hỗ trợ nhân đạo cho các khu vực bị ảnh hưởng bão Melissa.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ông Pichón nhấn mạnh do lệnh phong tỏa kéo dài, Cuba bị loại khỏi các tổ chức tài chính quốc tế và nhiều thị trường toàn cầu, khiến việc tài trợ cho công tác ứng phó thảm họa gặp nhiều trở ngại.

Bão Melissa đổ bộ vào Cuba ngày 29/10, hoành hành suốt 6 giờ tại tỉnh Santiago de Cuba, gây lũ lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về nhà cửa, mùa màng và cơ sở hạ tầng. Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 16.400 ngôi nhà ở miền Đông Cuba đã bị hư hại.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), hơn 700.000 trẻ em và thanh thiếu niên tại khu vực Caribe bị ảnh hưởng thiên tai, khiến các dịch vụ thiết yếu như nước sạch, y tế và giáo dục bị gián đoạn.

Ông Roberto Benes, Giám đốc UNICEF khu vực Mỹ Latinh và Caribe, cho biết hàng trăm nghìn trẻ em đang cần được hỗ trợ khẩn cấp thực phẩm, nước sạch, dịch vụ y tế, vệ sinh và sớm trở lại trường học.

UNICEF đã triển khai các nhóm cứu trợ đến Jamaica, Cuba, Haiti và Cộng hòa Dominicana, đồng thời kêu gọi 46,5 triệu USD để hỗ trợ giai đoạn ứng phó ban đầu, hướng tới giúp đỡ 380.000 trẻ em và gia đình bị ảnh hưởng.

Trước đó, bão Melissa đã đổ bộ Jamaica đêm 28/10 với sức gió cấp 5, sau đó di chuyển về phía Bắc và tấn công Cuba, Haiti cùng Cộng hòa Dominicana với cường độ bão cấp 3, mang theo mưa lớn và gió mạnh lên tới 200 km/h, gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng./.

