Mưa đá kèm theo dông lốc gây nhiều thiệt hại tại vùng núi phía Bắc

Ngày 23/3, thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa đá kèm theo dông lốc gây nhiều thiệt hại tại một số tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc.

Mưa đá kèm dông lốc xảy ra từ ngày 21-23/3 đã làm 2 người bị thương (Lào Cai); 1 nhà bị sập đổ (Lào Cai); 824 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Lào Cai 783 nhà, Lai Châu 29 nhà, Điện Biên 12 nhà); 173,7ha hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại (Lào Cai 173,2ha, Lai Châu 0,5ha).

Cùng với đó, rạng sáng 23/3, nhiều xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang như Tùng Vài, Quản Bạ, Lùng Tám, Nghĩa Thuận đã xảy ra trận mưa đá trên diện rộng, kèm theo gió lốc đã gây ảnh hưởng đến nhiều thôn, bản.

Nhiều diện tích cây ngô chính vụ mới trồng bị gãy đổ, rau xanh bị dập nát. Hàng trăm hộ dân có nhà bị mưa đá làm thủng mái hoặc bị gió lốc làm tốc mái. Cây cối bị gãy đổ, ảnh hưởng đến giao thông đi lại trên nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã.

Chiều tối 22/3, tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La dông lốc, mưa đá xảy ra gây thiệt hại khoảng 600ha hoa, quả táo non cây sơn tra (táo mèo), mức độ thiệt hại từ 70%-80%.

Mưa đá hơn 30 phút tại bản Tòng Xét, phường Chiềng An đã ảnh hưởng đến khoảng 100 hộ dân, thiệt hại trên 40 ha cây mơ, sản lượng ước khoảng 360 tấn; 30ha diện tích mận hậu và mận tam hoa, ước tính 140 tấn (mức độ thiệt hại trên 80%).

Đối với tỉnh Lào Cai, mưa kèm theo dông lốc làm 1 cột điện bị gãy đổ; 1 điểm trường, 1 nhà văn hóa và một số công trình phụ bị tốc mái, hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới mưa dông tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc Bộ.

Cụ thể, đêm 24/3 đến ngày 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, riêng từ ngày 27-28/3, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. "Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Ông Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương tổ chức trực ban, chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo để triển khai các biện pháp ứng phó./.

