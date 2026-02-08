Xuân mới lại về trên vùng rốn lũ Khánh Hòa và Lâm Đồng

Khi người dân đã được an cư, nhịp sống cũng bắt đầu trỗi dậy ngày một mạnh mẽ hơn. Giờ người dân vùng đất xói lở, tan hoang trong lũ trước đây đang cảm thấy thật ấm cúng, báo hiệu cho một cuộc sống mới an yên, hạnh phúc và no ấm.

Những ngày gần Tết Nguyên đán, trở lại các địa phương vùng rốn lũ ở Khánh Hòa và Lâm Đồng mới thấy dù cuộc sống chưa thể trở lại như trước, song nhịp sống mới ở các vùng lũ đã trở nên náo nhiệt và tất bật hơn bao giờ hết.

Những mái ấm đẹp nghĩa, vẹn tình

Không chỉ hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, bắt nhịp cuộc sống mới sau mưa lũ, những căn nhà kiên cố từ “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động cũng đã mọc lên, kịp thời lợp mái, to son tươi thắm, mang lại sức sống mới nơi vùng lũ dữ.

Trong niềm vui có được căn nhà mới, mấy ngày nay trong căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Ngọc Vương (ở khu phố Phú Thành, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) được Công an tỉnh dựng xây không ngừng tiếng cười vui rộn rã, ấm cúng. Anh Vương cho biết được Nhà nước quan tâm hỗ trợ xây cho căn nhà sau lũ để an cư thì không có gì vui bằng.

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Vương ở khu phố Phú Thành, phường Hàm Thắng (Lâm Đồng) vui mừng khi nhận được nhà mới từ Chiến dịch Quang Trung để đón Tết Nguyên đán 2026. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Tại khu tái định cư Cư Thạnh, xã Suối Hiệp (tỉnh Khánh Hòa), mảnh đất từng là đống đổ nát ngổn ngang và đầy mùi bùn non sau lũ, nay đã mọc lên những mái ấm thơm mùi sơn mới khang trang, sạch đẹp.

Bà Ngô Thị Năm (61 tuổi, ở khu tái định cư Cư Thạnh, xã Suối Hiệp) chia sẻ dù có mất mát đau thương sau cơn lũ dữ, nhưng bà vẫn nở tươi nụ cười, bởi sự quan tâm hỗ trợ, sẻ chia kịp thời của Đảng, Nhà nước và những mạnh thường quân đã mang đến một cuộc sống mới, một mái ấm mới kiên cố đầy nghĩa tình và hạnh phúc.

Ở căn nhà mới vừa được đơn vị Vùng 4 Hải quân xây dựng và bàn giao trong Chiến dịch Quang Trung vừa qua, bà Ngô Thị Năm không khỏi xúc động kể: "Khi dòng nước lũ hung hãn cuộn xiết cuốn trôi vườn tược, xói đất ăn vào nền nhà, tôi và gia đình rời nhà trong đêm tránh nạn, lòng đầy hoang mang không biết ngày mai sẽ đi đâu về đâu, rồi sau này không biết lấy gì để vực dậy cuộc sống."

"Thế nhưng, giữa lúc tuyệt vọng nhất, sự hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước và đôi bàn tay của những người lính Vùng 4 Hải quân đã viết nên một chương mới. Với 60 triệu đồng hỗ trợ và số tiền vay mượn thêm, tôi đã xây được ngôi nhà 100m2 có gác lửng tránh lũ. Có được căn nhà mới mà cứ tưởng mình đang mơ," bà Ngô Thị Năm bày tỏ.

Ngược lên vùng cao Khánh Vĩnh, không khí vui tươi cũng đang lan tỏa trong căn nhà mới của anh Hà Quyn (ở thôn Đá Trắng, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Đến giờ này, anh Quyn vẫn chưa tin nổi sự thật: “Chỉ chưa đầy hai tháng trước, mảnh đất này lũ cuốn trôi sạch, đến cả cột nhà cũng không có, giờ thì đã có một căn nhà bêtông dựng xây vững chắc, không còn sợ mưa lũ nữa."

Những ngôi nhà gác lửng mọc lên sau lũ không chỉ là những khối gạch đá, ximăng, mà là biểu tượng của sự đoàn kết và tình nghĩa đồng bào. Với bà Năm, anh Hà Quyn và hàng chục hộ dân vùng lũ Khánh Hòa, Tết năm nay không chỉ là sự khởi đầu của một năm mới, mà là sự bắt đầu của một cuộc đời mới trong những ngôi nhà thắm đượm tình quân dân.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, nhấn mạnh trong thời gian thực hiện Chiến dịch Quang Trung tất cả cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị tuyệt đối chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước và kỷ luật dân vận.

Lực lượng quân đội đã phát huy tinh thần trách nhiệm; vượt nắng, thắng mưa; làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm; làm ba ca, bốn kíp. Đến nay, Chiến dịch Quang Trung do Bộ Quốc phòng giao triển khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành.

Bà Trần Thu Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cho biết cùng với việc khẩn trương triển khai Chiến dịch Quang Trung, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị cùng chung tay hỗ trợ với phương châm “ai có gì giúp nấy, ai có tiền giúp tiền, ai có công giúp công.” Nhờ đó, những viên gạch, những bao ximăng, sắt thép và mồ hôi công sức đã ghép nên những căn nhà kiên cố, khang trang.

Thành quả có được từ sự nỗ lực chung tay hỗ trợ đã mang lại biết bao niềm vui cho người dân vùng lũ. Minh chứng rõ nét đó là đến nay 100% (89/89) số nhà bị sụp đổ đã được xây dựng mới và 100% (290/290) số nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa hoàn thành, sớm hơn thời hạn yêu cầu, bà Trần Thu Mai nhấn mạnh.

Nhà vườn tại xã Ka Đô (Lâm Đồng) tất bật xuống giống cho vụ rau ngắn ngày phục vụ thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán 2026 sau trận mưa lũ lịch sử tháng 11/2025. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp cũng khẳng định: "Việc hoàn thành các công trình nhà ở trong thời gian ngắn, đảm bảo chất lượng, kịp thời ngay trước thềm Tết Nguyên đán và thời điểm cả nước vui mừng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV càng làm cho chương trình mang ý nghĩa chính trị-xã hội quan trọng. An cư thì mới lạc nghiệp, tôi tin tưởng rằng từ những ngôi nhà kiên cố này, bà con sẽ yên tâm lao động sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống."

Đến cuối năm 2025, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành sửa chữa 84/84 căn nhà; sau đó tiếp tục hoàn thành xây dựng mới 41/41 căn nhà, vượt tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó đã đem lại những ngôi nhà vững chắc, điểm tựa an cư cho bà con sau thiên tai. Đặc biệt khi Tết cổ truyền đang đến gần, những ngôi nhà mới sẽ là nền tảng để bà con vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, ấm no.

Vững tin vào Xuân mới

Những ngày đầu Năm mới 2026, nhiều nền đất từng “oằn mình” trong mưa lũ kéo dài ở Lâm Đồng và Khánh Hòa giờ đây đã mọc lên những căn nhà mới vững chãi, khang trang, ấm áp và đang sáng trưng ánh đèn điện. Những góc bếp đã bừng lên hơi ấm hòa cùng tiếng cười rộn rã đầy yêu thương.

Những căn nhà mang biểu tượng của dòng máu “con lạc, cháu hồng,” của tình thương và trách nhiệm không chỉ giúp người dân yên tâm đón Tết, mà còn là nền tảng để họ từng bước phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài. Mỗi căn nhà được xây lên là thêm một niềm hy vọng được khơi lại.

Nhìn lên trần nhà mới tinh tươm, vợ chồng anh Hà Quyn (ở thôn Đá Trắng, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) bày tỏ: "Căn nhà 3 phòng ngủ khang trang, có gác lửng là mơ ước từ bấy lâu nay của vợ chồng tôi." Trong căn nhà mới này giờ luôn rộn rã tiếng nói, tiếng cười, mỗi người một tay, người lau sàn, người dọn bếp để chuẩn bị đón Tết.

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, ông Mai Ngọc Hiệp (ở thôn Lạc Thiện 1, xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng) cùng gia đình đang chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ với niềm hân hoan vô bờ bến.

Căn nhà của hộ ông Mai Ngọc Hiệp (xã D’ran, Lâm Đồng) được xây dựng từ “Chiến dịch Quang Trung” với sự đóng góp, hỗ trợ nhân lực và vật lực của nhiều đơn vị, lực lượng và địa phương. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ông Hiệp phấn khởi cho biết chia tay năm cũ với nhiều sóng gió, mất mát, gia đình rất biết ơn Đảng, Nhà nước đã kịp thời sẻ chia và hỗ trợ mới có căn nhà mới khang trang thế này, gia đình rất yên tâm và sẽ sớm ổn định cuộc sống, đón Tết cổ truyền đầm ấm, đủ đầy.

Là hộ đầu tiên được nhận căn nhà Quang Trung ở xã với diện tích 60m2, nhưng đến giờ gia đình anh Nguyễn Thanh Phong (ở thôn Phú Thái, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) vẫn chưa hết bồi hồi, vui mừng kể: "Giờ nhà đã có, nay vợ chồng tôi định mua sắm thêm ít đồ dùng cần thiết cơ bản để “làm đầy” mái ấm mới, chăm lo tăng gia sản xuất để có của ăn, của để lo cho con cháu sau này."

Bà Trần Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hàm Thuận Bắc, cho biết vừa qua địa phương đã tổ chức các phiên chợ “0 đồng” để hỗ trợ người dân những vật dụng cần thiết, nhu yếu phẩm thiết yếu để ổn định cuộc sống trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đang huy động các nguồn lực để chăm lo tết cho người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai. Trên cơ sở rà soát, thống kê lại danh sách các đối tượng bị ảnh hưởng, địa phương đang phấn đấu mỗi hộ dân được một phần quà để động viên người dân vui Xuân đón Tết.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, chia sẻ trong những ngày đầu Xuân mới 2026, các hộ dân bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ vừa qua sẽ được trở về sinh sống trong những ngôi nhà mới - những mái ấm thắm đượm tình đoàn kết quân-dân.

"Chúng tôi mong muốn rằng chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn để phấn đấu, vươn lên, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn," Thiếu tướng Trần Minh Trọng chia sẻ.

Tại vùng rốn lũ ngày ấy, những vết bùn không những đã được bao phủ bởi màu xanh của hy vọng, màu đỏ của mái ấm, mà còn là màu của tương lai khi những mái trường thân thương của con cháu vùng lũ đã được sửa sang trọn vẹn, tô đậm và khơi dậy tinh thần, không khí học tập sục sôi hơn bao giờ hết./.

Bàn giao những căn nhà Quang Trung đầu tiên cho người dân vùng rốn lũ Căn nhà ở của gia đình bà Nguyễn Thị Sáng là một trong những căn nhà đầu tiên được bàn giao trong tổng số 27 căn nhà do Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì khởi công trong Chiến dịch Quang Trung.