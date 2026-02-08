Thời tiết ngày 8/2: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 8/2 đến sáng sớm 9/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông.

Từ chiều 8 đến 9/2, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; Bắc Trung Bộ từ chiều 8/2 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm 8/2 có mưa, mưa rào; từ chiều 8 đến 9/2 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C.

Trên biển, vùng Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng cao 4,0-6,0m. Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2,0-4,0m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 3,0-5,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3,0-5,0m.

Từ ngày 8/2 đến 9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và mưa tuyết. Rét đậm, rét hại, băng giá và mưa tuyết có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất và ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Thời tiết các khu vực trên cả nước như sau:

Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C; nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C; có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, chiều và đêm trời rét đậm.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C. Có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Chiều và đêm trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, có nơi trên 18 độ C. Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, chiều và đêm trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ C, phía Nam 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C. Phía Bắc có mưa rào và có nơi có dông; phía Nam chiều và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc chiều và đêm trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. Đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3./.

Thời tiết ngày ông Công, ông Táo: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rải rác Từ ngày 10-17/2 (tức 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/2 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác.