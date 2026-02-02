Madagascar: Bão Fytia đổ bộ, 7 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người sơ tán

Giới chức Madagascar ngày 2/2 cho biết bão nhiệt đới Fytia quét qua quốc đảo này vào cuối tuần qua đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Theo Cơ quan Quản lý rủi ro và thảm họa quốc gia Madagascar (BNGRC), bão Fytia với sức gió giật lên tới 210 km/h đã đổ bộ vào đảo quốc Ấn Độ Dương sáng 31/1 trước khi suy yếu và rời đi vào ngày 1/2.

Ít nhất 7 người được xác nhận thiệt mạng, trong đó có 1 nạn nhân tại thủ đô Antananarivo, và 1 người vẫn mất tích sau khi bị nước lũ cuốn trôi.

Cơn bão cũng gây ảnh hưởng tới trên 54.000 người dân, buộc hơn 20.000 người phải sơ tán. Hơn 1.400 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và khoảng 9.000 căn bị ngập nước, với thiệt hại tập trung chủ yếu tại khu vực Tây Bắc và thủ đô Antananarivo. Tổng cộng có 27 quận, huyện ghi nhận tác động của bão.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp diễn tại các vùng phía Bắc và Trung Tây trong những ngày tới.

Fytia là cơn bão nhiệt đới thứ 5 tấn công Madagascar kể từ tháng 9/2025. Quốc gia này được đánh giá đặc biệt dễ tổn thương trước các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão và hạn hán, vốn được dự báo gia tăng do biến đổi khí hậu./.

30 người thiệt mạng trong trận bão tuyết khổng lồ bao phủ nước Mỹ Tuyết dày trung bình hơn 30 cm đã bao phủ một khu vực kéo dài 2.100 km từ bang New England, vùng Đông Bắc đến bang Arkansas ở miền Nam nước Mỹ, làm tê liệt giao thông, hủy các chuyến bay.