Thời tiết ngày 31/1: Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa và chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/1, không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến từ 18–21 độ C.

Trong ngày 31/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ ngày 31/1, Đông Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ đêm 31/1, Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Riêng tại Hà Nội, ngày 31/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa vài nơi, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 1,5-2,5m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m.

Từ ngày 1/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-5m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, từ ngày 1/2 đến đêm 3/2, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trời rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và sinh trưởng cây trồng; mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi; gió mạnh và sóng lớn gây nguy hiểm cho các hoạt động trên biển.

Như vậy, ngày 31/1, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt; trong đó Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời chuyển rét, nhiều nơi có mưa nhỏ rải rác.

Cụ thể, tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C, cao nhất 19-21 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng Điện Biên - Lai Châu có mây, mưa vài nơi. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ C; cao nhất 20-23 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 18-21 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mây, mưa vài nơi. Từ chiều tối, gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 25-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Tại Nam Bộ, thời tiết ổn định với mây rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ dao động từ 22-24 độ C về đêm và 30-32 độ C ban ngày./.

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2026 còn bao nhiêu đợt không khí lạnh? Đợt lạnh đầu tiên dự báo ảnh hưởng từ ngày 30-31/1, làm nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh, có thể xuống dưới 17°C ở vùng núi; đợt lạnh tiếp theo dự kiến vào ngày 10/2, kéo dài khoảng 2-3 ngày.