Thời tiết đêm 3 ngày 4/1: Không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở vùng núi Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 3 và ngày 4/1, thời tiết các khu vực trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đó Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Thời tiết ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch (4/1) được dự báo khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C; thấp nhất 13-16 độ C; vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Thời tiết cụ thể các khu vực trong đêm 3 và ngày 4/1

Thủ đô Hà Nội

- Trời nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, cao nhất 18-20 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá.

- Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao đề phòng băng giá.

- Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Từ Thanh Hóa-Huế

- Trời nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 3-4.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên

- Trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 19-22 độ C, miền Tây 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Thời tiết trên biển

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, riêng phía Đông đêm 3/1 cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 4-6m.

Vùng biển từ Khánh Hòa-Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 4-6m.

Vùng biển từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Đông đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 3-5m.

Ngoài ra, đêm 3 và ngày 4/1, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo đêm 4 và ngày 5/1, Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Đắk Lắk-Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng cao 3-5m.

Rủi ro thiên tai trên biển cấp độ 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, gió giật và sóng lớn./.

Bắc-Trung Bộ đón không khí lạnh, nhiều nơi mưa rét trong ngày đầu năm 2026 Từ ngày 1-4/1/2026, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, trong đó Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, nhiều nơi có mưa; Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến ngày nắng.