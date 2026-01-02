Đà Nẵng: Xử lý kịp thời hiện tượng dầu loang trên sông Cu Đê

Ngày 2/1, ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng) cho biết, phường đã kiểm tra, xử lý khu vực xuất hiện vết dầu loang trên sông Cu Đê, đến nay đã không còn hiện tượng trên.

Cụ thể, nhận được phản ánh của người dân, cuối tháng 12/2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (Ủy ban Nhân dân phường Hải Vân) đã đi kiểm tra tại lạch phía trong cầu Ecocham, thuộc khu vực cuối sông Cu Đê.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã ghi nhận sự xuất hiện của vết dầu loang tại khu vực này. Thời điểm kiểm tra, không phát hiện nguồn xả thải, nghi vấn do xe cộ, máy móc hoặc ghe xuồng xả trộm dầu nhớt xuống sông.

Váng dầu nổi trên mặt sông Cu Đê vào ngày 28/12/2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Phường đã triển khai các biện pháp xử lý kịp thời, nhằm hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường, đến nay hiện tượng dầu loang đã không còn. Lực lượng chức năng phường Hải Vân đang tiếp tục kiểm tra, tìm kiếm nguồn xả thải, người thực hiện hành vi xả thải để xử lý.

Trước đó, ngày 28/12/2025, Tổng đài Góp ý của Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận phản ánh của người dân tổ 40 (phường Hải Vân) về tình trạng vết dầu loang trên sông Cu Đê.

Theo phản ánh, khu vực này xuất hiện lớp dầu nổi trên mặt nước, kèm theo mùi hôi khó chịu, gây ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân xung quanh.

Sau phản ánh, Ủy ban Nhân dân phường Hải Vân đã kiểm tra, xử lý và đến ngày 1/1/2026 đã phản hồi lại thông tin cho người dân./.

