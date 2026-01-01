Cá mập trắng lớn ở Địa Trung Hải đứng bên bờ vực tuyệt chủng

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các nhà khoa học hợp tác với Quỹ Blue Marine Foundation vừa cảnh báo hoạt động đánh bắt trái phép đang góp phần ngày càng lớn vào sự biến mất của cá mập trắng lớn khỏi Địa Trung Hải.

Hiện, những loài cá mập đang bị đe dọa, cùng với nhiều loài khác có nguy cơ cao, đang bị buôn bán tại các chợ cá ở Bắc Phi.

Các nhà nghiên cứu cho biết chỉ riêng trong năm 2025 đã có ít nhất 40 cá mập trắng lớn bị giết hại dọc các bờ biển Bắc Phi.

Tiến sỹ Francesco Ferretti, thuộc Đại học Virginia Tech (Mỹ) cho biết: “Không có vùng biển nào bị khai thác như Địa Trung Hải. Tác động của đánh bắt công nghiệp đang ngày càng gia tăng và hoàn toàn có nguy cơ các loài này sẽ tuyệt chủng trong tương lai gần.”

Nhằm ngăn chặn quần thể loài đang nguy cấp này tiếp tục suy giảm, nhóm nghiên cứu của ông Ferretti đã thiết lập căn cứ tại eo biển Sicily - được coi là “thành trì cuối cùng” của cá mập trắng lớn.

Nhóm đang nỗ lực gắn thiết bị theo dõi lên cá mập, song đến nay vẫn chưa thành công do loài này cực kỳ khó tiếp cận. Tiến sỹ Ferretti nhấn mạnh điều đó cho thấy hệ sinh thái này đã bị suy thoái nghiêm trọng.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cho biết quần thể cá mập trắng lớn ở Địa Trung Hải hiện được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp.

Cá mập trắng lớn là một trong hơn 20 loài bị đe dọa sinh sống tại vùng biển Địa Trung Hải. Việc đánh bắt hay buôn bán loài này là bất hợp pháp, song thị trường chợ đen vẫn tồn tại.

Một số quốc gia trong khu vực, như Thổ Nhĩ Kỳ, áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá mập trắng trong vùng biển của mình như một trong những nỗ lực bảo vệ loài này.

Israel cũng có những nỗ lực đáng kể trong việc bảo vệ cá mập và các loài cá mập khác ở vùng biển Địa Trung Hải, dù thách thức từ đánh bắt bất hợp pháp và khai thác không kiểm soát vẫn còn lớn.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Haifa và Trung tâm nghiên cứu Hải dương Morris Kahn đã triển khai chương trình gắn thiết bị theo dõi cá mập, thu thập dữ liệu về di cư, sinh sản và phân bố của chúng ở phía đông Địa Trung Hải./.

Biến đổi khí hậu đe dọa "vũ khí tự nhiên" của cá mập Tác giả chính của nghiên cứu nhận định răng cá mập, dù được cấu tạo từ các phosphat khoáng hóa cao độ, vẫn dễ bị ăn mòn trong điều kiện axit hóa đại dương tương lai.