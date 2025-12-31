Thời tiết 31/12: Không khí lạnh duy trì, Bắc Bộ rét trong ngày cuối năm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ngày 31/12, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 17-20 độ C.

Từ đêm 31/12/2025 đến ngày 1/1/2026, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 1/1/2026, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 1/1/2026 trời chuyển rét, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm 31/12/2025 và ngày 1/1/2026 có mưa, mưa rào; từ chiều ngày 1/1/2026 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C.

Trên biển, từ chiều và tối ngày 1/1/2026, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m; khu vực từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Từ đêm 1/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ gần sáng ngày 2-4/1/2026, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc.

Ngày và đêm 31/12, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa Bắc và Nam.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 31/12

Thủ đô Hà Nội

- Thời tiết nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 22-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Đông Bắc Bộ

-Nhiều mây; ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

- Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ

- Thời tiết có mây, có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

- Thời tiết có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

-Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 29-1 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3./.

