Thời tiết ngày 30/12: Miền Bắc tiếp tục rét, Nam Bộ nắng ấm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày và đêm 30/12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; trong khi khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, nhiệt độ cao.

Tại Thủ đô Hà Nội, thời tiết nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, cao nhất 22-24 độ C. Trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi 28-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Tại Nam Bộ, thời tiết có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cùng đó, thời tiết trên biển ngày và đêm 30/12 được dự báo, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2,0-3,0m.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2,0-4,0m.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa): có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

