Thời tiết đêm 26/12: Không khí lạnh mở rộng đến Nam Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 26/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến 15-18 độ C.

Trên biển, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 26/12 và ngày 27/12

Tây Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi; trưa chiều mây giảm, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối.

- Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 25–28 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29–32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C./.

