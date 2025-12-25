Băng phủ trắng đỉnh Fansipan trong ngày Giáng sinh 2025

Sáng sớm 25/12, đúng ngày Giáng sinh, những du khách đầu tiên lên đỉnh Fansipan (Lào Cai) vỡ òa cảm xúc khi được chứng kiến cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú hiếm có.

Dưới cái lạnh từ 1-3 độ C, băng giá đã phủ trắng khu vực đỉnh.

Đây là thời điểm lý tưởng cho những du khách muốn tận mắt ngắm nhìn băng tuyết, săn mây và tận hưởng không khí Giáng sinh giữa biển mây lạnh giá.

Ông Quyền Anh Tuấn, cán bộ Khu du lịch Sun World Fansipan Legend cho biết, băng giá xuất hiện ở độ cao từ 3.000m trở lên từ rạng sáng 25/12. Lớp băng dày khoảng 0,5 cm, trắng xốp, bám lên mặt sàn, lan can và các bề mặt trên đỉnh núi, biến nơi đây thành một không gian phủ màu trắng lạnh với những khối nhũ trong như pha lê.

Đến khoảng 7h30, khi mặt trời lên cao hơn, băng bắt đầu tan dần, chỉ còn một lớp mỏng bám lại trên khu vực đỉnh và sàn cột cờ. Sự chuyển biến rất nhanh của cảnh sắc, từ băng phủ dày trong ánh sáng mờ của sớm tinh mơ tới những mảng băng trong veo đang tan dưới nắng tạo nên một khoảnh khắc thị giác ấn tượng cho những ai có mặt trên đỉnh núi vào đúng thời điểm.

Nhiều du khách có mặt trên đỉnh Fansipan từ khoảng 7h30 có thể vừa ngắm lớp băng đang tan, vừa quan sát cảnh thiên nhiên mở đầu một ngày mới trên độ cao hơn 3.000 m. Giữa cái lạnh sâu, hình ảnh cây thông làm từ quả ngô và thổ cẩm, những dãy núi ẩn hiện sau làn mây, cùng không khí Giáng sinh phảng phất khiến trải nghiệm mùa đông ở Sa Pa và đỉnh Fansipan trở nên đặc biệt hơn, nơi từng chi tiết nhỏ đều gợi nhắc tới núi rừng Tây Bắc.

Những ngày này, Lễ hội Tuyết Sa Pa với chủ đề "Sa Pa - Vũ điệu mùa đông trong mạch nguồn văn hóa" vẫn đang tiếp tục diễn ra đến ngày 01/01/2026. Cơ hội đón băng giá kỳ thú trên đỉnh Fansipan và chiêm ngưỡng khung cảnh tuyết rơi trong lễ hội độc đáo này vẫn đang chờ đón du khách.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, du khách lưu ý lựa chọn trang phục, giày, ủng phù hợp trong nền nhiệt có thể xuống tới 0 độ, không khí lạnh khô, gió thổi mạnh và mặt sàn phủ băng dễ gây trơn trượt.

Việc chuẩn bị trang phục đủ ấm, nhiều lớp, che chắn tay chân và đầu là rất cần thiết để có thể thoải mái tận hưởng cảnh sắc mà không bị cái lạnh cắt da cắt thịt cản trở trải nghiệm./.

