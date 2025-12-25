Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ II năm 1958

Đại hội đánh dấu những thành tích to lớn của công cuộc khôi phục kinh tế-xã hội ở miền Bắc, động viên nhân dân phấn đấu giành thắng lợi trong công cuộc cải tạo kinh tế, phát triển văn hóa.

Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ II diễn ra ngày 7-8/7/1958 tại Hà Nội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự Đại hội.

Đại hội có trên 450 đại biểu tham dự. Đại hội tuyên dương 26 Anh hùng lao động và đề nghị Nhà nước tặng 618 Huân chương Lao động các hạng, 38 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

Đại hội lần này đánh dấu những thành tích to lớn của công cuộc khôi phục kinh tế-xã hội ở miền Bắc, động viên nhân dân phấn đấu giành thắng lợi trong công cuộc cải tạo kinh tế, phát triển văn hóa.../.